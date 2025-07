El pastor evangelista Jorge Ledesma, que había quedado en medio de una polémica por el milagro de 100 mil pesos que se convirtieron en 100 mil dólares en una caja de seguridad, salió a aclarar la situación. El hombre de fe dijo que en verdad halló ”95 billetes de 100 dólares” en una caja de seguridad en la que había depositado 95 mil pesos. El hecho dio pie a una investigación judicial.

El sábado pasado, en la inauguración del templo "Portal del Cielo", los acólitos de Ledesma pagaron entradas que iban de los 20 mil a los 100 mil pesos y el acto contó con la concurrencia del presidente Javier Milei, lo cual le dio visibilidad al pastor y a su emprendimiento. En el acto también estuvo el gobernador chaqueño, Leandro Zdero.

Los dichos de Ledesma hijo sobre los cien mil pesos dolarizados dejaban en la mira de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a la contadora de la Iglesia Cristiana Internacional fundada por el pastor y su esposa, que había registrado en pesos el dinero depositado en la caja de seguridad. “Pensó que era un error. No fue ni la primera ni la última experiencia similar, pero no en esa magnitud”, dijo Cristian Ledesma en declaraciones radiales.



El pastor dio su versión en una entrevista televisiva. “Es algo que me pasó estando solo. Tenía los ahorros en una caja de seguridad, teníamos 100 mil pesos y sacamos 5 mil para la compra de dólares y la contadora me dijo 'quedan 95 mil pesos".

Según el pastor, "cuando fui, abrí la caja y dije 'me equivoqué de caja'. Miré todos los números (de las cajas de seguridad) y sí era la correcta, conté de nuevo y sí, eran 95 billetes de 100 dólares. Así que le saqué una foto con el celular, lo cerré, me vine y le dije a la contadora que revise qué pasó“.



De este modo, desmintió a su hijo. El hecho sigue sindo confuso, por más que de cien mil dólares ahora el asunto parece ser de 9500 dólares. “Este no es un milagro que cuente o muestre en televisión porque no tengo testigos”, aseguró el pastor Ledesma por A24. Agregó que, de todos modos, tenía como testigo a la contadora y no dio más detalles sobre un hecho llamativo.

En medio de lo que contó el hijo también se filtró otro "milagro" del pastor: un anillo de plástico que se convirtió en uno de diamantes. Los indicios esbozados por los propios implicados hicieron que el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia iniciara una causa a cargo de la jueza Zunilda Niremperger y con la instrucción del fiscal Patricio Sabadini.



En sus primeros pasos, la investigación pidió informes a la ARCA y a la Unidad de Información Financiera (UIF), así como a la Municipalidad de Resistencia y al Ministerio de Infraestructura provincial, para saber cuánto dinero recibió la Iglesia Cristiana Internacional y si hubo blanqueo de capitales.

En el medio surge una pregunta que la Justicia también quiere responder: cuánto costó construir el templo inaugurado hace una semana, con capacidad para 15 mil personas, erigido con tecnología de punta en una de las zonas más humildes de la capital chaqueña. Se habla de una inversión de cincuenta millones de pesos.