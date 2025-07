SIGUEN GIRANDO ► Fonso y las Paritarias emprende su primera gira nacional, con inicio bonaerense (Avellaneda, San Miguel, Haedo, Burzaco, Quilmes, La Plata, Olavarría, Bahía Blanca) y continuidad por distintas provincias (Salta, Tucumán, San Luis, Mendoza) ► Koino Yokan anunció su tour federal con escalas en San Miguel, San Martín de los Andes, Bariloche, Neuquén, Rafaela, San Nicolás, Salta, Tucumán, Quilmes, Escobar, General Rodríguez, Necochea, Mar del Plata y Rosario ► Y Sara Hebe prepara nueva gira europea, que durante septiembre y octubre la llevará por España, Alemania, Francia y Suiza, pero antes hará un Niceto Club full band (2/8), Neuquén (16/8), Rosario (22/8) y Córdoba (23/8).

PANTALLAZOS ► Marilina Bertoldi compartió el registro en directo de la perfo por el estreno de Para quién trabajas vol. 1, grabada en mayo de 2025 en el escenario del Teatro Margarita Xirgu ► La Biblioteca del Congreso de la Nación anuncia ciclo de cine con entrada libre y títulos de culto como Mad God (martes 15/7), la argentina Zombies en el cañaveral: el documental (jueves 17/7) o Flow (martes 22/7) ► Mientras que Juan Cruz Luqui (co-autor con Gustavo Santaolalla de las bandas sonoras de Narcos y The Last of Us) estrena Sin luz, la primera parte de su mediometraje Cacique Torcido.

PASAME LA DATA ► Las fotoperiodistas Alejandra Morasano (del NO de Página|12 y 421) y Rocío Bao (Infonews) inauguran este sábado 12/7 su muestra Des-control: micropolíticas de resistencia, con imágenes de las represiones y resistencias ocurridas en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante el actual gobierno: la serie de fotos quedará expuesta en ARGRA, Venezuela 1433, hasta el 9/8.

MUCHO TEXTO ► Si consumís, bancás, seguís, extrañás ese subgénero alguna vez conocido como "periodismo de rock" o "periodismo musical", anotá Fui Rock, la personalísima, rocker y muy periodística newsletter semanal que escribe Fernando Sánchez (Página/12, Barcelona, RollingStone), con suscripción gratuita y, claro, opción para aportar en agradecimiento al flash de cada texto ► La edición 2025 de la Feria de Editores reunirá más de 300 sellos editoriales de la Argentina y otros países, con presencias de autorxs como Juan Ruocco, Pablo Semán y Paula Puebla (7 al 10/8, C Complejo Art Media, gratis).

LA VOZ DEL ESTADIO ► Con dos Movistar Arena agotados en camino para el 6 y el 7/9, Las Pastillas del Abuelo le suma a su agenda un paso por Ferro, el 18/4 ► En medio de su gira por Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Neuquén, Acru anunció show de cierre de año en C Art Media, el 1/11 ► Y Guasones se suma al ciclo Noches Capitales, el 13/12 en el Hipódromo de La Plata ► Y el hit infantojuvenil Margarita copa tinglado en Tecnópolis para meter funciones de mitad de año hasta el 24/7, con protagonista voladora, reina malvada y un dragón gigante en escena.

FESTIVALIPSIS ► El festival Acción Fungi Argentina anunció juntada pre primaveral para el intercambio cultural sobre hongos y setas, en plan charlas, gastronomía, productores locales y usos medicinales (14/9, CC Konex) ► Y en el último tramo del año, Dillom, Trueno, El Kuelgue, Peces Raros, Zoe Gotusso y No Te Va Gustar encabezarán el el line-up del Festival Montaña, el 18/10 en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, Mendoza.

DE VISITANTE ► Imagine Dragons vuelve a venir a Buenos Aires para hacer show el 23/10 en el Hipódromo de San Isidro, como parte de su Loom World Tour ► También están por caer el bachatero yanqui Prince Royce (28/9, Obras).

EN UN CUMPLE ► Los aniversarios se festejan tocando por todos lados: Árbol emprende su Gira 30 Años con fechas en Argentina, Chile y México; también Malón festeja las tres décadas de su primer disco con su gira Espíritu combativo 30 Años, que inicia con un sold out en El Teatro Flores (sábado 12/7) y seguirá por 17 ciudades de todo el país.





