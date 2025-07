La tarde en Arroyito mezcló para Central el desafío de administrar las emociones y con la obligación de responder a tantas expectativas. El fervor de los canayas en las tribunas y la sensibilidad de Angelito para expresar sentimientos dejaron una marca inolvidable para la historia del club. Pero del partido será solo un parráfo el que se registre en la memoria y será el gol de Di María de tiro penal. Porque en el juego Central perdió casi siempre ante Godoy Cruz en los duelos, a excepción de las pelotas áreas. El canaya se vio favorecido por el cobro de una infracción inexistente a Alejo Veliz en el área para sacar ventaja pero la visita lo llevó a la reflexión con un empate en el último minuto.

Nadie va a olvidar la celebración auriazul de ayer con el regreso de Angel Di María. El hincha de Central no hizo más que agraceder al ídolo lo que hizo con la Selección y lo abrigó con algarabía multitudinaria en su regreso a la ciudad. Pero había que jugar al fútbol también. Y en eso Central se quedó quizá enredado por las emociones.

Porque Godoy Cruz mantuvo una disciplina táctica sin fisuras, se propuso ganar cada disputa de la pelota en los 90 minutos, y llevó al canaya a un partido incómodo en todo sentido. Hasta el chico Juan Morán que Esteban Solari hizo debutar para marcar a Di María, interpretó el libreto colectivo con sabiduría.

Central no tuvo movilidad ni precisión para jugar. Campaz recibió la pelota siempre en su campo y nunca se impuso en una corrida, Malcorra sufrió el rigor defensivo del rival y Di María, tirado por derecha, mostró su clase en acciones puntuales. Ante tanta adversidad el equipo apostó por el juego áereo. Primero ganó Veliz pero devolvió la pelota al área chica en vez de buscar el área. Luego ganó Quintana un tiro de esquina y un rebote salvó a la visita. Y lo tuvo Di María ante Petroli, en una pelota perdida en la salida por los mendocinos, pero el uno lo dejó sin ángulo de remate al ídolo que volvió.

Los problemas de Godoy Cruz estuvieron en los últimos 30 metros. Fue poco lo que hizo ante Broun. Al arquero canaya apenas si lo exigieron con un remate de larga distancia y en un cabezazo de Abrego que devolvió el travesaño.

Para la segunda parte Di María intentó tener la pelota con más frecuencia y se ubicó en el centro de campo, más cerca de Malcorra. Por algunos minutos Central mantuvo presión alta y jugó en el área visitante. Pero nada que lo acerque al gol si no era con centros al área. El azar salvó a la visita en un cabezazo de Veliz que picó y pegó en el travesaño, y Mallo al ganar el rebote estrelló la pelota en el palo con otro cabezazo.

Al partido lo abrió Dóvalo al cobrar penal en un tiro de esquina. Veliz se tiró ante un manotazo, el árbitro cobró y todo Godoy Cruz enloqueció en el reclamo. Sereno y con escasa corrida, Di María tocó la pelota de zurda al palo cruzado y dejó parado a Petroli. El ídolo volvió con grito de gol. Pero el equipo tuvo muchas fisuras en su juego y Godoy Cruz, ya con diez por roja a Barrea, abrió la grieta para el empate con un centro bajo de Martínez Dupuy que tocó Poggi para superar a Broun. El hincha, así, se quedó con la alegría de celebrar solo la vuelta a Angelito en casa.

1 Central

Broun 6

Coronel 5

Mallo 5

Quintana 5

Sández 5

O’Connor 5

Navarro 6

Di María 6

Malcorra 5

Campaz 4

Veliz 6

DT: Ariel Holan

1 Godoy Cruz

Petroli 6

Jara 5

Mendoza 5

Rasmussen 5

Morán 6

N. Fernández 5

Poggi 6

Abrego 6

Altamira 6

Auzmendi 6

Andino 5

DT: Esteban Solari

Goles: ST: 33m Di María (C) de penal y 49m Poggi (GC).

Cambios: ST: 15m Pol Fernández por Jara (GC), 20m Enzo Giménez por Coronel y Gutiérrez por O’Connor (C), 34m Martínez Dupuy por Auzmendi y Barrea por Andino (GC), 36m Ibarra por Campaz y Copetti por Veliz (C), 40m Pascual por Abrego (GC), 43m Duarte por Di María (C),

Arbitro: Pablo Dóvalo.

Cancha: Gigante de Arroyito.

Expulsado: ST: Barrea (GC)