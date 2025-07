Cines

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP

Cinépolis. Cas: 13.30, 16.20, 19.10, 22.30 h

Hoyts. 2D.DBOX Cas: 11.25*; 2D Cas: 11.25*, 13.30, 16.20, 19.10, 22.00 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. 3D.4D Cas: 13.10 h; 3D Cas: 18.30, 19.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 12.30, 13.50, 16.30, 19.20, 22.00 h

Showcase. 3D Cas: 13.40, 16.25, 19.15 h; 2D Cas: 13.20, 16.05, 18.55, 21.35 h

ELIO

Animación. Dir: Adrián Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian. ATP

Cines del Centro. Cas: 12.30, 14.40, 16.50 h

Cinépolis. 13.10, 15.30, 17.45, 20.15 h

Hoyts. Cas: 11.10*, 13.20, 15.40, 18.00, 20.20 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. 3D Cas: 16.10 h; 2D Cas: 14.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 12.15, 14.30, 16.50, 18.50 h

Showcase. Cas: 12.00, 14.10, 14.40, 18.55 h

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Cines del Centro. Sub: 19.10, 22.10* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 2D Cas: 19.10, 22.00* h (*vie y mar, subtitulada)

Hoyts. Cas: 14.00, 17.30, 21.00 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 15.40, 18.50, 21.50 h; 2D Cas: 13.50; 2D Sub: 22.30 h

Showcase. Cas: 12.10, 15.25, 18.40, 21.30 h; Sub: 19.25, 22.10, 22.40 h

JURASSIC WOLD: RENACE

Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 12.20, 15.00, 17.40 h; Sub: 20.20 h

Cinépolis. 4D.3D Cas: 11.00, 13.50, 16.45, 19.45; 3D Cas: 12.45, 15.4519.00, 22.00 h; 2D Cas: 12.00, 13.20, 15.00, 15.20, 18.00, 19.30, 21.00, 22.30 h

Hoyts. 3D Cas: 13.20, 16.20, 19.20, 22.20 h; 2D Cas: 13.00, 13.45, 16.00, 18.55, 19.30 h; 2D Sub: 22.50 h

Las Tipas. 3D.4D Cas: 16.20, 22.10 h; 2D.4D Cas: 13.30, 19.10 h; 3D Cas: 15.20, 18.40 2D Sub: 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 12.45, 15.30, 18.30, 21.30 h

Showcase. 3D Cas: 13.30, 16.20, 19.10, 22.00 h; 2D Cas: 13.45, 14.00, 16.05, 16.35, 18.50, 19.25, 21.40, 22.20 h; Sub: 16.45, 19.45, 22.35 h

LECCIONES DE UN PINGÜINO

Con Steve Coogan, Jonathan Pryce. Dir: Peter Cattaneo. SAM 13 años

Showcase. Cas: 13.40 h

LILO Y STITCH

Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP

Cines del Centro. Cas: 12.40, 15.00, 17.20 h

Cinépolis. Cas: 14.15, 16.45 h

Hoyts. Cas: 11.20*, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 23.00 h (*sáb y dom)

Las Tipas. 3D Cas: 16.30 h; 2D Cas: 14.10, 19.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 11.15, 13.20, 15.10, 15.45, 17.30, 18.10, 20.00, 20.45 h

Showcase. Cas: 12.00, 13.50, 14.20, 16.15, 16.55, 19.30, 21.55 h

MISIÓN IMPOSIBLE: LA SENTENCIA FINAL

Con Tom Cruise, Hayley Atwell. Dir: Christopher McQuarrie. SAM 13 años c/Res

Las Tipas. Cas: 21.10 h

SUPERMAN

Con David Corenswet. Rachel Brosnahan. Dir: James Gunn. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 12.20, 15.00, 17.40, 19.40 h; Sub, 20.20, 22.20* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.3D Cas: 22.45 h; 3D Cas: 11.15, 14.10, 17.00, 19.45, 22.30 h; 2D Cas: 13.00, 13.40, 16.00, 16.30, 18.45, 19.20, 21.30, 22.10 h

Hoyts. DBOX.3D Cas: 14.15, 17.10, 20.05 h; DBOX.3D Sub: 23.00 h; 3D Cas: 14.15, 17.10, 20.05 h; 3D Sub: 23.00 h; DBOX.2D: 13.15, 16.10, 19.05, 22.00; 2D Cas: 13.15, 16.10, 16.40, 19.05, 22.00 h; 2D Sub: 23.00 h

Las Tipas. 4D.3D Cas: 14.00, 19.20 h; 2D.4D Cas: 16.40, 22.00 h; 3D Atmos Cas: 15.00, 21.00; 2D Atmos Cas: 18.10 h; 2D Sub: 22.20 h

Nuevo Monumental. 13.30, 16.10, 19.00, 21.40 h; Sub: 21.00 h

Showcase. Cas: 3D Cas: 14.25, 17.10, 20.00, 22.45 h; 13.50, 14.05, 16.30, 16.50, 19.20, 19.40, 22.30 h; Sub: 13.25, 13.40, 16.10, 19.00, 21.45 h

Música

ASTENGO

Mitre 754

Acústica. Ike Parodi / Palmo Addario. Show con instrumentos acústicos y orgánicos. Vie 25 de julio, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Mr. Floyd. Homenaje a la música y al legado de Pink Floyd. Mañana, a las 21 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Las Pelotas. Sáb 6 de agosto, a las 21 h

La Beriso. Sáb 23 de ago, a las 21 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Mayumana. Vie 1 de ago, a las 21 h

Miguel Mateos. Vie 15 de ago, a las 21h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Camerata Rosario. Sáb 19 de julio, a las 21 h

Dúo Petetta-Bozzano. 22 de jul, 20 h. Músicos invitados: Cecilia Abecasis y Tomás Bozzano

Hilda Lizarazu. Sáb 26 de jul, a las 21 h

El Fantasma de la Ópera, de Andrew Lloyd Webber. Del 27 al 29 de junio, a las 20 h.

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Canciones en órbita. Gratis. Jue 17 de julio, a las 17 h

Dúo Fioroni – Mas. Esteban Fioroni y Javier Mas presentan el álbum debut del dúo: un recorrido instrumental por el universo de Astor Piazzolla, con arreglos originales para viola y piano que reimaginan algunas de sus obras más emblemáticas. (Petit Salón). Jue 24 de julio, a las 21 h

METROPOLITANO

Junín 501

Airbag. Jue 17 y vie 18 de julio, a las 21 h

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

Alejandra. Unipersonal de Martín Rechimuzzi, politólogo y artista Argentino. Comedia teatral en 3 actos sobre las distintas formas que puede cobrar la locura. A partir de su propia historia reciente, el artista escenifica el delirio que sucede al interior de muchas familias en la actualidad. Vie 1 de ago, a las 21 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

La Granja de Zenón. 16, 18 y 18 de julio, a las 15 h

CASA ARIJÓN

Arijón 84 bis

Teatrillo de títeres para una sola persona presenta "El niño fantasma". Mié 16 y vie 18 de julio, de 14 a 16 h

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Blancanieves. Teatro de objetos. Contada con lámparas y candelabros, a cargo de la compañía española La Chana. Recomendado para público a partir de 6 años. Sáb 19 de julio, a las 16 hs (Retiro de entradas a partir del lunes 14 de julio: de lu a vie, de 9 a 15 (administración); jue, vie y sáb, de 15 a 19, y 1 hora antes del espectáculo (Galerías).

CASA DE LA CULTURA BARRIO ALVEAR

Pasaje Lett 4253

La silla de imaginar. Producción del grupo Sotavento que lleva a descubrir mundos, que se van hilvanando con la música, las sombras animadas, el teatro de objetos. Dir: Yeni Mata. Sáb 19 de julio, a las 16 h

LA COMEDIA



Mitre 958

Pintando a Berni. Un gran collage teatral donde se cruzan Antonio Berni, el pintor ya adulto, Antonietto, él mismo en su infancia, sus amigos y amigas, su abuela, sus juegos, y, también, personajes emblemáticos de su universo. A partir de los 6 años. Entrada gratuita, con retiro previo. Del mié 16 al sáb 19 de julio, 17 h.

Festival Celebra Perú. El Ballet Sipan de Rosario, dirigido por la profesora Patricia Mamani, ofrecerá un recorrido por el Perú a través sus danzas con un gran despliegue de artistas. Jue 24 de julio, 19 h

Habitación Macbeth. Versión para un actor de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare, ganadora de tres premios Estrella de Mar. Vie 25 de julio, a las 20 h

La vida extraordinaria. Aurora y Blanca son amigas toda la vida. Ambas son de Ushuaia. Dir: Mariano Tenconi Blanco. Sáb 26 de julio, 21.30 h; dom 27, 19 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Sensacional. El suelo es una gran pantalla donde las imágenes brotan. Una experiencia visual y sonora. Una zona segura de exploración y juego para las infancias en sus primeros años de vida. De 1 a 3 años. Del 13 al 16 de julio. Horarios: 15, 15.30, 16 h

OTA. Teatro para bebés 2. En el medio de las olas y por el fondo del mar: OTA, la tortuga grandota, busca su casa, ¿dónde estará? (de 0 a 3 años). Jue y vie, a las 16; sáb, a las 14 h y a las 16 h (durante vacaciones de invierno)

Maniobras (del final de un día). Un cumpleaños especial. Con sorpresas y descubrimientos. Una serie de maniobras extrañas al final del día. Dir: Aldo Rubén Pricco. Los vie de julio, a las 21 h

A la gran masa argentina. La obra plantea, desde el humor, una historia imaginaria de la Argentina atravesada por la cultura peronista. Transcurre en una panadería donde una Evita panadera clama por su Juan que la dejó sola y sin la receta para que la masa leve y se eleve a su destino de grandeza. Dir: Gustavo Di Pinto. Los sáb de julio, a las 21 h

LAVARDEN

Sarmiento y Mendoza

Y Antoñito aprendió a hacer el tiempo. Presentación de la compañía Vamos que nos Vamos. Gratis. Mié 16, a las 15 h, Petit Salón

Triple Orquestina Ilustrada. Presentación del grupo El Casi Cirk. Gratis. Mié 16, a las 16 h, Gran Salón

Aquiraz Circo. Gratis. Mié 16, a las 17 h

Caleidoscopio. Presentación del mago Jorge Viera. Gratis. Jue 17, a las 15 h. (Petit Salón)

Esterlicia & Cía. Gratis. Jue 17, a las 16 h (Gran Salón)

MUSEO DE LA MEMORIA

Córdoba 2019

Al matadero. Un investigador se sumerge en la historia nacional para reconstruir el crimen narrado en “El Matadero” de Esteban Echeverría, una obra fundante de la narrativa argentina moderna. Sáb 19 de julio, a las 20 h

SALA CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579

La banda vegetal. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasa por la cabeza de tus vegetales favoritos? Dir: Romina Piatti. Jue 17, vie 18 y sáb 20 de julio, a las 16 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Enderiva. "En este suelo hay una pulsión de angustia que rodea desde hace siglos nuestras vidas ritmando los antiguos 'ayes', dolores vueltos cantos que derivan en danza nuestra, pariendo modos plañideros de bailar las ausencias". Dramaturgia y dir: María Inés Vitanzi y Diego García. Los sáb de julio, a las 21 h