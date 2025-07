El sello Taurus, perteneciente al grupo Penguin Random House, publicó el libro Sobre Palestina, que rescata un ensayo inédito de Hannah Arendt y un informe en el que, junto a otros autores, la filósofa, escritora y teórica política propone soluciones concretas al drama de los refugiados palestinos.

Por un lado, el ensayo "La política exterior estadounidense", escrito en 1944, da cuenta de las reservas que mostraba la autora de La condición humana, por entonces ya radicada en los Estados Unidos, sobre la posición de la flamante primera potencia mundial en el incipiente conflicto en Medio Oriente. Arendt desconfiaba de las apetencias económicas de los países involucrados, vinculadas con el negocio del petróleo, y advertía sobre el riesgo de que la región se convirtiera en "el polvorín del mundo", temor que se convirtió en una dramática realidad.

La escritora apoyó inicialmente la creación de un "hogar nacional judío en Palestina", pero como rechazaba la entronización de un nacionalismo étnico excluyente (como el que instauró finalmente el Estado de Israel) estaba a favor de crear una "entidad binacional" donde judíos y musulmanes pudieran convivir con igualdad de derechos. También recelaba de que ese Estado podría verse condicionado permanentemente, para su supervivencia, por una "potencia garante".

Por otra parte, el libro también rescata "Un nuevo enfoque y un plan para una solución", un texto escrito en 1958 por diferentes personalidades y expertos de distintos países, entre ellos Arendt, patrocinado por el New Yorker Institute for Mediterranean Affairs. Allí se plantearon tópicos concretos para solucionar el problema de los cientos de miles de palestinos que fueron expulsados de sus tierras antes y después de la guerra áraba-israelí de 1948. La evidencia histórica indica que no funcionó.

Los textos fueron ordenados y editados por Thomas Meyer, prestigioso biógrafo de Arendt. En el epílogo del libro aporta datos esclarecedores sobre el contexto en que fueron escritos y sobre la posición política de la escritora respecto de los temas en cuestión.