La dirigencia de Newell’s rechazó la oferta de Pumas por Keylor Navas y en las próximas horas el club le pagará lo que le debe al arquero para evitar que reclame salir por la deuda. El jugador de la selección de Costa Rica se presentó ayer a entrenar en Bella Vista pero no está claro si atajará el domingo ante Banfield.

Navas se quiere ir pero Pumas ofrece pagar por su pase un millón de dólares y Newell’s quiere tres millones. El presidente Ignacio Astore le hizo saber al propio Navas que no está dispuesto a vender su ficha por menos dinero y así el jugador quedó en incómoda situación en el parque Independencia. Porque Navas tiene contrato vigente con los leprosos y su deseo de irse no se concretará si no aparecen lo billetes que pide Newell’s por su pase.

El equipo de Cristian Fabbiani recibirá el domingo a las 16.45 a Banfield y sobre el equipo hay muchas dudas aún. Porque a la incertidumbre sobre quién será el arquero se añade la situación física de Benedetto, quien si bien fue al banco el domingo ante Independiente Rivadavia se recupera todavía de una lesión muscular y no está en plenitud física para debutar con la rojinegra.

Por otra parte, Fabbiani espera incorporar en las próximas horas al delantero Luis Angel Díaz, de 21 años, proveniente de Envigado de Colombia. Los leprosos compran un porcentaje del pase del jugador para así hacerse de su ficha, dado que en primera instancia el club colombiano rechazó una propuesta de Newell's para sumarlo a préstamo. Su llegada llega a pedido del entrenador.