Enredada en definiciones poco claras, la vicepresidenta Gabriela Michetti brindó a la prensa una delirante respuesta sobre la reforma previsional y la violencia vivida alrededor del Congreso que terminó con una fuerte represión por parte de la policía. El submarino ARA San Juan, una ministra que no se encarga de la seguridad interna, el paquete de reformas pendiente y uno bono para los jubilados que no sabe si alcanza o no alcanza, fueron algunos conceptos que Michetti entremezcló, y confundió, después del almuerzo en el Rotary Club.

“Nosotros vamos a tener que definir… Te lo dice cualquier extranjero que viene y pregunta qué pasa acá con las fuerzas de seguridad que todo el mundo las pasa por arriba. Llegamos a un extremo”, aseguró la vicepresidenta en su intrincada opinión sobre el actuar de la policía tras las masivas movilizaciones contra la reforma previsional. Lo único que sí dejó claro la funcionaria fue que las fuerzas de seguridad deben reprimir las protestas.

Michetti reforzó su concepto: “Si decimos las manifestaciones en toda la calle están prohibidas, hacé la mitad. El que no haga la mitad va a tener la consecuencia de que lo van a sacar. Lo van a sacar si se resiste o si no resiste”. Unos segundos antes de esta definición confundió quién era la cabeza política de los operativos y las fuerzas de seguridad. “Bullrich está con los temas de las fuerzas armadas no de la policía ni la seguridad interna. Ella tiene las tres fuerzas armadas”, sostuvo Michetti, que luego de las correcciones de los periodistas reconoció su error.

De nuevo, la vicepresidenta volvió a poner de ejemplo a Canadá y los países con “democracias consolidadas” donde, según ella, si tres personas “llegan a tomar una calle, van a ir las fuerzas de seguridad y va a ser muy peligroso”. También dijo que “no está capacitada” para evaluar si las fuerzas de seguridad cumplieron o no el protocolo en el operativo del lunes pasado.

Hacia al final del cruce con la prensa, Michetti intentó echar luz sobre la reforma previsional al sostener que no significaba una pérdida para los jubilados. “Ahora está el bono, no van a perder… Bueno, la cuenta que hizo el Gobierno fue para cubrirlo… no tengo la materia específica para contestarte”, terminó respondiendo la vicepresidenta.