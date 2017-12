“Evidentemente, al poder no le gusta ser controlado”, advirtió la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario 6 de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia López Vergara, cuestionada por el presidente Mauricio Macri por haber emitido un fallo en el que había ordenado a las fuerzas de seguridad no utilizar armas letales en los operativos alrededor del Congreso, durante el tratamiento de la reforma previsional. “Para ser una ignota jueza local, que el Presidente se haya tomado la molestia de buscar mi nombre, me resulta llamativo”, observó la jueza en declaraciones a Radio Del Plata.

Las críticas de Macri a López Vergara fueron hechas durante la conferencia que brindó en Casa de Gobierno, horas después de la represión y de la aprobación de la ley que modificó el cálculo de la movilidad jubilatoria, oportunidad en que elogió el desempeño de las fuerzas involucradas en la represión. “Hizo algo que dejó muy mal a la Justicia, invadiendo competencias que no le correspondían”, lanzó el mandatario desde su atril. Tras este pronunciamiento, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, confirmó que la administración local analiza iniciarle un juicio político a la magistrada.

Lo que había resuelto López Vergara fue que la Policía de la Ciudad no usara armas de fuego y que, en caso de hacerlo, las utilizara “como último recurso” y “a una distancia que minimice las posibles consecuencias nocivas” en las personas. “Es sentido común. No puedo decir ‘no vayan con las (armas) letales pero vayan con las (balas) de goma y arrasen apenas lleguen’. ¿Pretenden eso?”, se preguntó la jueza.

“Supongo que hay algunas medidas que molestan. No debiera ser así”, consideró la titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo, “un fuero cuya competencia es controlar al poder”, toda vez que el Gobierno esté involucrado como actor o demandado. Lo que ocurre, agregó, es que “evidente, al poder no le gusta ser controlado. Pero (hacerlo) es nuestro mandato constitucional”, sentenció.

Respecto del juicio político que se sustanciaría en su contra, prefirió no opinar. No obstante, fundamentó que su fallo citó artículos de la ley 5688, del Sistema Integral de Seguridad Pública, de tratados internacionales y la Constitución nacional. “Toda la pirámide (legal) está enmarcando mi medida”, subrayó la magistrada.

D’Alessandro había considerado que “la jueza se extralimitó en sus funciones” y, entre otros cuestionamientos, la acusó de no haberse asesorado para tomar esa decisión. La magistrada aseveró que varias “interpretaciones del ministro referidas a la finalidad de mi decisión parecen haber buceado en mi inconsciente más de lo que yo misma he buceado”. “Mi parte consciente”, agregó, fue “prevenir” que ese lunes no ocurriera lo que había sucedido el jueves anterior, cuando las fuerzas de seguridad desataron una cacería de manifestantes.

López Vergara puntualizó que el eventual juicio político en su contra “por ahí, en el fragor de lo que no les gusta y molesta, les viene bárbaro”. “Mi norte fue garantizar la paz social”, explicó. “El sentido común nos dice que las balas letales no propenden ni a la paz social ni a garantizarle el cuidado que las fuerzas de seguridad deben tener”. Además, aclaró que con su fallo no pretendió que los policías del operativo “deban ser mártires inmolados”, sino que lo que priorizó fue dejar claro lo que indica “el contrato social en el que hemos decidido que no hay más fuerza por nuestras propias manos sino por la Justicia, que es la que debe tener como finalidad la búsqueda de la paz social”.

Por último, la jueza aseguró que ella seguirá haciendo su trabajo “cumpliendo y acatando lo que dice la ley”. Afirmó no sentirse “condicionada ni señalada” por el Gobierno, aunque insistió en que "para ser una ignota jueza local, que Presidente se tome la molestia de buscar mi nombre me resulta llamativo. Pero bueno, las cosas son así”.