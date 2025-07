El 23 de agosto serán las XXIV Jornadas Anuales de la EOL Santa Fe que llevan por título “Habitar un cuerpo: lo que habla y lo que no”. Sobre la separación del cuerpo y las palabras, sobre el goce del cuerpo, presentamos fragmentos del Argumento convocante escrito por el Cartel Epistémico que integro junto a Aníbal Mendiburo, Guillermina Ritsch y Fabián Naparstek (Más Uno).

Hace un tiempo, E. Laurent refería que “(…) las palabras y los cuerpos se separan en la disposición actual del Otro de la civilización”. Intentando no caer en la nostalgia de lo que ya no es, según la cual todo pasado fue mejor, nos parece en cambio imprescindible, poder interrogar los efectos de dicha separación en el ser hablante.

Consumos enloquecidos, impulsiones, autolesiones, son algunos de los modos en que ello se presenta en nuestra clínica dejando en evidencia la dimensión autista del goce y la consecuente dificultad para conectar con el Otro.

En este contexto, ¿qué maniobras son posibles para los analistas? ¿Qué artificios nos damos cuando el sufrimiento es evidente, pero el sujeto no sale de su silencio, no se implica, no elabora su historia o cuando la envoltura formal del síntoma está ausente?

A partir de esa separación entre cuerpo y palabra, favorecida, a su vez, por el avance de la ciencia, el cuerpo ha pasado a ser sede de múltiples prácticas -cortes, tatuajes, cirugías estéticas, por nombrar solo algunas- que, en determinados casos, podrían pensarse en la vía de una suerte de rechazo a la castración, mientras que en otros -la práctica del tatuaje, por ejemplo- como una forma de escritura en el cuerpo que empuja al goce en corto circuito con la palabra.

Ahora bien, conjuntamente con las particularidades que la época evoca, nos interesa abordar el difícil problema que, para cada quien, conlleva la relación con su cuerpo, ese que se puede pretender propio pero que, sin embargo, comporta una ajenidad radical. Ese hábitat se revela como un hogar tomado, ocupado por la inquietante otredad de lalengua, haciéndose así, para cada quien, Otro.

El significante, el lenguaje, altera el cuerpo despojándolo de la dimensión que concierne a la pura necesidad. Para decirlo en palabras de Lacan, “todas las necesidades del ser hablante están contaminadas por el hecho de estar implicadas en otra satisfacción”.

Esa otra satisfacción inherente al cuerpo pulsional -eco en el cuerpo del hecho que hay un decir- implica el goce en tanto propiedad de un cuerpo vivo. Reconociendo de esa manera que la relación al cuerpo comporta esa duplicidad entre propio y ajeno, y retrocediendo un punto, diremos que antes aun de cualquier interrogación por la manera en la cual el cuerpo es habitado, en tanto se lo tiene, todo sentido común apunta en otra dirección: se lo es.

El psicoanálisis habilita a preguntarnos ¿Cómo se ubican los goces dentro de un cuerpo que, como tal, nunca tiene una imagen sino ortopédica, ajena, alienante? En esa línea, el Joyce que elabora Lacan, tiene como problema el ligarse a su cuerpo, a ese cuerpo que en ocasiones puede no sentir.

Para todo ser hablante, entonces, vale el problema de Joyce, lo que no equivale a decir, que valga su solución. Cada quien deberá encontrar la suya en el encuentro con un real. De este modo, para cada ser hablante se juega la dificultad de ligar: ligar la experiencia de goce a la propia imagen del cuerpo, ligar un sentido a lo que no habla, problemática que, si bien se acentúa en la época actual, la trasciende.

En ese sentido, la dificultad a la que el ser hablante queda confrontado cuando algo de esa ajenidad radical del cuerpo se presenta en la pubertad, a partir de un embarazo o su imposibilidad, la vejez, etc. no es tanto propiedad de la época sino de un cuerpo vivo y que habla. En cualquier caso, se tratará fundamentalmente, de poder dar cuenta -es nuestra invitación a la comunidad analítica- de cómo cada quien se las arregla, cada vez, para recomponer esa relación compleja con su cuerpo que, para decirlo con Lacan, a cada rato levanta campamento.

*Cartel Epistémico: Noelia Mayer, Aníbal Mendiburo, Guillermina Ritsch y Fabián Naparstek (Más Uno). Texto completo http://eolsantafe.com.ar/eol/