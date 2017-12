“La verdad que yo me solidarizo con vos Martín, la verdad que sí”, expresó Máximo Kirchner, diputado del Frente para la Victoria, al presentar una cuestión de privilegio en el recinto tras el escrache sufrido por Martín Lousteau, del bloque Evolución Radical. Pero en paralelo, recordó: “A mí me tocó pasar violentísimos cacerolazos en la Quinta de Olivos. Me tocó ver cómo festejaban la muerte de Néstor el 27 de octubre de 2010 o que en la televisión dudaran si el hombre que estaba en el cajón era él o no. Nunca tuve la suerte de tanta solidaridad”.

Recordó, además, la situación vivida en abril por la ex presidenta Cristina Fernández y por la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, cuando se encontraban en la residencia de la mandataria provincial en Río Gallegos y “sitiaron prácticamente la casa, ingresaron hasta las puertas y las ventanas, rompieron todo dentro”. “Adentro estaba mi sobrina también, pobre ¿no? Kirchner y Vaca Narvaja, casi como un bocadito para la derecha”, denunció.

“Tampoco, tampoco nadie, salvo usted señor Presidente, usted sí llamó”, le reconoció a Emilio Monzó. “Nadie me llamó, no sé si tienen el teléfono o no, tampoco vengo a pedir que me llamen. Sí agradezco lo suyo y obviamente lo de un montón de gente y mis compañeros”, dijo Máximo Kirchner.

Por otra parte, pidió tener “mucho cuidado” para que la Cámara no se convierta en una corporación “que cuando tocan a un diputado ahí sí saltamos todos”. “Yo creo que lo peor que podemos hacer -y a veces he cometido ese error– es cuando personalizamos la discusión. Cuando se personaliza, se despolitiza. Y creo que eso está siendo un gran negocio para el Gobierno, que no puede discutir las ideas y personaliza”, planteó.

“Usted imagínese que mi hermana está en una causa y se le dice que integra una asociación ilícita a partir del 27 de octubre del 2010, el día que murió el padre. Que no estaba en el país aparte”, recordó el legislador por Santa Cruz. Y completó: “Sin embargo damos la cara todos los días y no andamos llorando por todos los lugares. Yo no recorro los programas de TV ni hablo mal de nadie todo el día. Militamos, nos organizamos, podrá gustar más o menos, cometemos errores , pero creo que a veces tenemos que más allá de las puestas en escena de venir acá entre nosotros, por ahí sería más conveniente tratar de corregir eso”.

Luego de recordar cuando el presidente Mauricio Macri pidió “tirar por la ventana del tren” a Néstor Kirchner o cuando dijo que “Milagro Sala estaba bien que estuviera presa porque había mucha gente que pensaba que tenía que estar presa”. “Sería bueno que ahora escuche que hay mucha gente que dice que la reforma previsional es mala y que la vete. Porque si nos vamos a manejar de esa manera, estamos perdidos”, señaló Kirchner.

Por último, criticó la represión vivida en las últimas semanas durante las protestas contra el ajuste a los jubilados y señaló: “Nosotros pasamos desde el 25 de mayo del 2003 intensas y masivas marchas frente a la Plaza de Mayo y la orden siempre fue no reprimir”.