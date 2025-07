El relato del Gobierno se derrumba como un castillo de arena: los precios de los alquileres subieron por encima de la inflación acumulada durante los últimos seis, según datos oficiales. Especialistas advierten que el 25 por ciento de los inquilinos debió mudarse por no poder afrontar los gastos mensuales.

Las subas golpean de forma similar a los principales centros urbanos, aunque en la Patagonia los incrementos fueron del 8,6 por ciento, casi el doble que en el Gran Buenos Aires (4,5), según los datos del Indec.

El presidente de la Asociación de Inquilinos de San Juan, Víctor Bazán, mostró su preocupación al afirmar que el precio de los alquileres en la provincia ha crecido 5,6% y el mes anterior un 7%.

En la Ciudad de Buenos Aires, el alquiler medio de un departamento de dos ambientes de 50 metros cuadrados alcanzó $655.294 promedio por mes en junio, con un alza mensual del 2,3%, según relevamientos de sitios especializados.

Según Bazán, en la región de Cuyo, los alquileres superan “ampliamente los índices inflacionarios por varios motivos, uno es no tener una Ley de Alquileres”.

“El alquiler no se toma dentro de una canasta básica común y el impacto del salario”, aseguró en diálogo con la 750.

Un informe elaborado desde la Asociación que preside Bazán señala que los sanjuaninos destinan un 55 por ciento de su sueldo al pago del alquiler de una vivienda. Y no solo se limita a esa provincia, sino también a otras con la misma cantidad de habitantes como Entre Ríos y Corrientes.

“A eso hay que sumarle los aumentos grandísimos de los servicios y, la realidad, es que los salarios no acompañan esa inflación y al no tener una ley que regule medianamente el precio, hoy está esa frase célebre de los corredores inmobiliarios y propietarios que si no te gusta te vas y, la verdad, es que la consulta más grande desde la Asociación y a nuestros abogados es cómo hacer para rescindir un contrato de alquiler, y eso es grave”, indicó.

Alquileres en Buenos Aires, más altos que la inflación

Según el Indec, en junio de 2025 el aumento de los alquileres en el Gran Buenos Aires fue de 4,5%; en la Región Pampeana 6,4%; en el Noreste 8,2%; en el Noroeste 4,4%; en Cuyo 5,6%; y en la Patagonia 8,6%.

Durante los primeros seis meses de este año, los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires registraron un aumento del 19% y quedaron por encima de la inflación acumulada en el mismo período, que se ubicó en 15,1% a nivel nacional y en 15,3% en territorio porteño.

Los datos se desprenden del último informe de Zonaprop, que destaca un incremento real del 3,6% en los valores de los contratos nuevos, lo que implica que, por primera vez en meses, los alquileres crecieron en términos reales.

El derrumbe del relato del Gobierno

Estos datos contrastan con las declaraciones del presidente Javier Milei, quien en su discurso de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso en marzo pasado, afirmó que gracias a la eliminación de “la infame y difunta ley de alquileres, se multiplicaron exponencialmente los alquileres publicados y el costo del alquiler bajó hasta un 30 por ciento en términos reales”.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en febrero y desde Miami sostuvo que tras la derogación de la ley de alquileres, los precios de ese mercado cayeron un 20%.

Los datos de diciembre de 2024 de Inquilinos Agrupados refutan también el relato oficial: