CHILE

El final de una era con presidentas

En Chile ganó las elecciones el ex mandatario Sebastián Piñera. La actual jefa de Estado Michelle Bachelet va a dejar su cargo en marzo. Y con ella se va a ir la última mujer presidenta de América latina. Hacía más de una década que no se daba un mapa regional en el que ninguna mujer ejerciera el poder. En Argentina Cristina Kirchner fue Presidenta; en Brasil Dilma Rousseff y en Costa Rica Laura Chinchilla. “Hay un problema muy serio en la región: hay que tratar de avanzar y no permitir que haya retrocesos”, advirtió Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres.

ESPAÑA

Imputadas por el coño insumiso

“Si eres mujer y decides alzar la voz eres doblemente castigada, ya sabemos qué piensan la Iglesia, los integristas católicos y la derecha rancia, cuál es el lugar que nos corresponde a las mujeres”, le dijo Rocío Ballesta Meichsner a Juana Vázquez Torres, de Pikara Magazine. Ella es una de las mujeres imputadas por manifestarse junto a un coño insumiso, el 1º de mayo de 2014, en Sevilla. La denuncia fue presentada por un grupo de abogados ultracatólicos de Valladolid vinculados a grupos antiderechos y a Hazte Oír, una agrupación transfóbica. La Fiscalía las acusa de cometer un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos, pero se pone en riesgo la posibilidad de ser feministas.

LÍBANO

Un femicidio cuestiona a Uber

Rebecca Dykes trabajaba en la Embajada de Gran Bretaña en Beirut. El asesino era un conductor de Uber. Ella pidió un transporte el viernes pasado en el centro de Beirut. El tomó el viaje y la llevó hasta las afueras de la ciudad donde la violó y asesinó. “Toda la embajada está en profundo shock y entristecida por esta noticia” sostuvo el embajador británico en el Líbano Hugo Shorter. En Uber los conductores tienen que dejar sus datos personales y, por eso, se lo considera más seguro que a los taxis. En Londres le sacaron el permiso porque no daban datos sobre antecedentes de agresión sexual de los chóferes.