En una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos de Diputados, el concejal de San Martín Hernán Letcher relató el brutal ataque que sufrió ayer en su casa, cuando cuatro personas ingresaron, lo golpearon y apuntaron con armas de fuego. Tras revolver solo su habitación, se llevaron su computadora, su celular y su billetera.

Letcher contó que abrió la puerta cerca de las 22.30 por la visita de una persona que lo había llamado insistentemente en los últimos días para pedirle asesoramiento para abrir un comercio en San Martín. El hombre le pidió que espere en la puerta para avisarle al conductor del remis que iba a ingresar, pero volvió con otro hombre armado. Lo golpearon y encañonaron a él y a su hijo e ingresaron dos personas más.

“Sabemos todos los movimientos, sabemos hasta quién limpia”, le dijeron. También le insistieron para que llamara por teléfono al diputado provincial Lauro Grande, también de Unidad Ciudadana, a quien telefoneó tres veces pero no pudo comunicarse.

Tras pedirle dinero y joyas, finalmente se llevaron solamente su computadora, su celular y su billetera, lo que Letcher calificó como “bastante llamativo” porque incluso podrían haberse llevado la billetera de su hijo o el televisor, pero no tuvieron interés. “Revolvieron solo mi habitación, no lo hicieron en el resto de la casa”, añadió y contó: “Sabían quién era, me lo dijeron”.

El concejal y también director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dijo no poder descartar el móvil político pero tampoco que se haya tratado de un hecho de insegurdad. “Soy concejal, he denunciado todo lo que tiene que ver con la droga, con la connivencia del poder con el delito. Además dirijo un centro de economía que se dedica a publicar datos de la realidad económica de nuestro país”, explicó.

Letcher estuvo acompañado por el jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y por el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, a quien le agradeció haberse comunicado telefónicamente esta mañana. “Se puso a disposición de manera inmediata”, destacó. El concejal agradeció la solidaridad de vecinos de su municipio, de diputados, intendentes y periodistas porque “uno se siente que no está tan solo en una situación que no se le desea a nadie”.

Y concluyó: “Todo lo que tiene que ver con reclamar, denunciar, etcétera, no es gratuito”.