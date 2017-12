“Cada Navidad colocamos un adorno en la punta del árbol, sea un ángel, una estrella, una flor, siempre fabricados a base de plástico y purpurina. Como para tantísimos esas imágenes han perdido sentido, decidimos crear una serie de decoraciones que no solo merecen estar arriba: realmente son dignas de veneración”. Con tales palabras, presenta la organización sin fines de lucro Women To Look Up To –de Gran Bretaña, dedicada a promover la equidad de género– una petite propuesta digna de villancico: figurines para emperifollar el mentado arbolito que, lejos de las remanidos símbolos de las Fiestas, proponen una nueva liturgia. “Las ornamentaciones habituales han quedado antiguas y merecían un cambio de look, así que pensamos: ¿Por qué no celebrar a las mujeres reales que nos inspiraron este 2017? Mujeres líderes en política, artes, negocios, que sin lugar a dudas se han ganado su par de alas”, ofrece la asociación al momento de mostrar sus tres opciones a disposición: la tenista Serena Williams, la reina pop Beyoncé, la política y activista Hillary Clinton.

Impresas en 3D, las bonitillas y significativas mini-estatuas están disponibles en tres tamaños, con precios que van desde los 100 a los 900 dólares. Y tanto éxito han tenido que la organización brit planea sumar más y más variedades, amén de coronar festividades (feministas) de UK y el mundo el año próximo con figurines de Michelle Obama, Ellen DeGeneres, Lady Gaga, Adele, Adwoa Aboah… "En un mundo culturalmente diverso donde las Fiestas son inclusivas, nos propusimos representar los valores de hoy y dar una alternativa para que chicuelos miren el árbol y admiren a mujeres de armas tomar. Mujeres hechas de algo más que de plástico y brillantina… Y sí, una pequeña estatua es un pequeño gesto, pero está cargado de sentido. Las tradiciones están sujetas a actualizaciones de tanto en tanto; qué mejor que hacerlo con role models positivos en tiempos en los que son más necesarios que nunca", subrayan desde la organización.