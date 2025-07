"Parece una tomada de pelo todo esto, nosotras pariéndola acá, cagadas de calor por TU CULPA y vos de vacaciones en Pinamar. estoy SIN LABURO, SIN UN MANGO, SIN AYUDA DE NADIE POR TU CULPA JERRY! Sabes que va a terminar pasando, que salgamos TODAS en la tele para decir la verdad de cada una porque NADIE NOS AYUDS. NO TENEMOS NADA QUE PERDER YA...". El mensaje textual llegó al celular del diputado del PRO Gerardo Milman el 20 de enero de 2023. Se lo enviaba una tal Erica que, según el texto, había dejado la policía para trabajar con él. El peritaje de Gendarmería que, finalmente, se concretó sobre el teléfono del legislador que está imputado en el expediente sobre la autoría intelectual del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, señala ese material como una "interacción de interés", aunque no dice mucho más. El informe, que fue entregado este jueves a la jueza María Eugenia Capuchetti, dice que el aparato registraba 596 imágenes eliminadas, 39 archivos borrados y 35.177 interrelaciones en Whatsapp, con muchos mensajes encriptados que no se pudieron leer y otros sin aparente interés porque no encajaban con 29 palabras claves que la magistrada les había dado a los peritos para que hicieran una búsqueda.

Los agentes de Gendarmería comenzaron el análisis sobre el contenido que se había extraído del teléfono el miércoles por la mañana, a las 8.30, y terminaron el jueves, ya pasada la medianoche. El acta con información y algunas mínimas observaciones, a la que accedió Pagina/12, tiene apenas 10 páginas. El mensaje de "Erica" es uno de los pocos rescatados como un elemento llamativo para la pesquisa. El fiscal Carlos Rívolo reclamó información sobre el contexto de esa conversación, ante la posibilidad de convocar a la mujer como testigo. Pero, además, hizo cuestionamiento general al peritaje ya que "el método escogido resulta a todas luces insuficiente para realizar esa tarea", escribió en un dictamen.





A su entender puede ser "innumerable el uso de vocablos que podrían utilizarse" para aludir tanto a la frase que el testigo Jorge Abello dijo haberle escuchado a Milman en el bar Casablanca dos días antes del ataque a CFK ("cuando la maten yo estoy camino a la costa") como para aludir al intento de magnicidio. "Aun así no podría abarcarse el universo de expresiones que podrían registrarse en el dispositivo, con eventual interés" para la causa, señaló Rívolo. Por eso pidió que se habilite la feria judicial dada la "gravedad institucional" del caso "y se realice una nueva compulsa, esta vez en forma manual, con el objeto de examinar cada una de las comunicaciones y demás registros obtenidos mediante extracción forense". La querella de la expresidenta, representada por los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, ya antes había pedido acceso al crudo de la comunicaciones, algo que Capuchetti les había negado. Insistirán.

Milman había entregado el celular en un supuesto gesto de colaboración en septiembre de 2023. Era un modelo de Iphone (14 Pro) que había salido al mercado después del atentado a CFK, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. La jueza Capuchetti lo mandó a peritar recién este año, después de recibir una declaración "espontánea" del diputado, donde dijo, entre otras cosas, que había borrado buena parte del contenido porque debido a la función que había cumplido en el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich en el macrismo (en la Dirección de Inteligencia Criminal) manejaba "cuestiones de estado", tenía relación con "agencias internacionales de origen secreto" y había registrado "hasta direcciones de narcotraficantes en la ciudad de Rosario". En ese mismo relato, dijo que el móvil que había tenido antes, en la época del ataque a la entonces vicepresidenta, se lo robaron. Con anterioridad había afirmado que lo perdió en una mudanza. El cambio de versión le permitió al a jueza hacer una denuncia por ese supuesto robo y el de otros dispositivos. Al momento del atentado, Milman era jefe de campaña Bullrich rumbo a las elecciones de 2023.

¿Qué había y qué no?

Bajo las instrucciones de Capuchetti, la División Análisis de Evidencia Digital Forense de Gendarmería, hizo el estudio del contenido del teléfono. Los peritos se manejaron con un parámetro: la búsqueda de palabras y frases "claves" que podían estar vinculadas con el hecho. La lista, que había sido indicada por el juzgado, es breve: "cuando la maten yo estoy camino a la costa", "matar", "maten", "costa", "Cristina", "Kirchner", "atentado", "brenda uliarte", "sabag montiel", "fernando", "fernando sabag montiel", "carrizo", "juncal", "juncal y Rodríguez peña", "Rodríguez peña", "recoleta", "corchazo", "arma", "magnicidio", "asesinar", "pinamar", "vicepresidenta", "vicepresidente", "nando", "copitos", "homicidio", "kristina", "krysti" y "Kristy". Los resultados fueron recibidos por la propia magistrada y personal de su juzgado.

A la hora de filtrar los correos electrónicos, los peritos de Gendarmería concluyeron que en los 659 encontrados "no se obtuvo resultado positivo en cuanto a la búsqueda de palabras claves". Cuando fueron a buscar esos términos en las imágenes, detectaron 596 "imágenes ilegibles y/o dañadas, que no fueron posible visualizar ya que las mismas fueron eliminadas". Identificaron 39 archivos eliminados "de los cuales no se pude acceder al contenido" y hay dudas sobre su posible recuperación. "Se encontraron registrados TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE (35.177) interrelaciones, correspondientes a la aplicación de mensajería instantánea "whatsapp" --agrega el informe-- dentro de la fecha temporal de interés, algunos de ellos se hallaban encriptados, imposibilitándose la lectura del contenido".

Agregan que algunos mensajes estaban dentro de los parámetros de búsqueda pero "no son de interés para la causa". Entre esos ejemplos hay resúmenes de noticias que hablan de la causa del atentado. Un texto de noviembre de 2002 dice, para ilustrar, "confirman a Capuchetti pero le ordenan avanzar en la pista Milman". Luego hay mensajes de este estilo a fines de marzo de 2023: "Bueno me comí que una Dioutado hablar diciendo que tengo que entregar el teléfono con la fantasía de que van a encontrar algo vinculado al atentado y 2 programas de C5N que no deben tener otra cosa que hacer (sic)".

El mensaje completo de la mujer que figura como Erica, además de sugerir que la dejó sin trabajo y que otras en su situación estaban dispuestas a "hablar" por no tener nada que perder, decía: "Rocío también está re caliente porque perdió el laburo y quiere salir en la tale para decir todo, y así estamos todas porque todos se abrieron de gambas! A mi me dijeron a través de Carolina que están hablando en la poli pero estoy casi segura que no están haciendo NADA, no puedo estar sin laburo Jerry y sabes bien que deje la policía porque vos me prometiste algo y CONFIÉ Y ahora te cagaste en todo y desapareciste (sic)".

La fecha de ese mensaje, enero de 2023, es significativa. Para ese mes, Milman había dado de baja la mayoría de los 30 contratos de asesores y prestadores de servicios que tenía. En rigor, se vencían y no fueron renovados. Había sido una habilidad suya conseguir hasta cuatro o cinco veces más contratos que el resto de los diputados y con la cuestión del atentado se había armado un gran revuelo. El staff femenino del despecho fue objeto de escraches porque algunas empleadas carecían de antecedentes para cumplir tareas parlamentarias.

En el Congreso atribuyeron la orden de darles de baja a Bullrich --quien estaba en campaña-- frente a la dimensión que había cobrado la llamada "pista Milman" en la causa sobre el atentado y una gran cantidad de revelaciones sobre negocios dudosos del entorno del legislador y el abuso en las contrataciones, entre quienes no solamente figuraban las dos asesoras que estaban con él el día del supuesto episodio en Casablanca, la ex Miss Argentina Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, sino personajes como la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, algunos con sueldos de 400.000 pesos para arriba (tres años atrás). Gómez Mónaco, que venía de trabajar con Milman en Inteligencia Criminal, fue una de las pocas que sobrevivió al recorte. Bohdziewicz se quedó sin trabajo. En mayo de 2023 se presentó ante la fiscalía de la causa del atentado y reveló que en noviembre de 2022 su compañera la había llevado a una oficina de Bullrich donde las esperaban Milman y un perito. Contó que el técnico borró el contenido de los celulares. Que en su caso, no había sido una iniciativa propia, sino que fue llevada para eso.

Esto no habría ocurrido si Capuchetti les hubiera secuestrado los celulares el día que declararon por primera vez, el 26 de octubre de 2022. Pero, a pesar de que intentaron mentir y decir que no habían estado en el bar Casablanca (algo constatado por las cámaras de la zona) y que se contradijeron sobre el viaje de Milman a la costa, la jueza dijo que no quería invadirles la privacidad. Cuando la Cámara Federal ordenó abrir sus teléfonos, ya era tarde. Fue poco lo hallado. Recién ahora se se analiza el de Milman, todo en condiciones dudosas y esencialmente favorables a que no encontrar demasiado.