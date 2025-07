Integrantes de las comunidades originarias de Coronel Juan Solá (pueblo también conocido como Estación Morillo o Rivadavia Banda Norte) prevén marchar este lunes para reclamar nuevamente por la venta de nafta y alcohol que incentiva el consumo problemático en las infancias y adolescencias.

El reclamo viene desde hace muchos años, pero se renovó tras la viralización de un video realizado por un diario porteño en el que se muestra la afectación a la salud que provoca el consumo de estas sustancias en niños, niñas y adolescentes.

En ese marco ayer se conoció que un nene de 10 años quedó internado en el Hospital de Morillo por un coma etílico. Tras la evaluación de la situación, se derivó el caso a la Secretaría de Niñez y Familia de la provincia, y se decidió la institucionalización del chico ante la falta de contención familiar.

Ya en 2023, Roberto Arias, referente de la comunidad Chañar 2 de Morillo, y otros cuatro referentes marcharon a la comisaría para pedir controles que impidieran la venta de combustibles a menores de edad (pagina12.com.ar/692664-reclamo-wichi-por-la-venta-de-alcohol-y-nafta-a-ninos-y-adol).

Arias contó ahora que el año pasado pidieron por nota que se investigue "el tema de la nafta y el alcoholismo". Dijo que ahora ve que se paró el consumo de bebidas alcohólicas, "pero se consume más la nafta. Estamos viendo los niños, los chicos como de pueblo zombi”, describió. En su opinión, la situación está igual o peor.

Dijo que otra vez pidieron a la Policía que haga recorridas por el pueblo para evitar la venta de estos combustibles, pero muchas veces se dan con que “el comisario nos dice que no tiene móvil” para realizar ese trabajo.

Arias contó que en el pueblo hay pequeños comercios que así como venden azúcar, “ponen un cartel que dice ‘vendo nafta’”. “Una vez entré a hablar con el comerciante y le pregunté por qué vende la nafta ¿Sabe qué me contestó?, dijo que ‘ellos (por los chicos), vienen con un bidoncito y dicen que quieren echar a la moto’. Pero le dije que no es así. Además, no pueden vender porque no es una estación de servicio”, continuó el referente.

En una asamblea realizada ayer, se decidió realizar una movilización el lunes próximo, a partir de las 10. Arias dijo que pero no encuentran otra solución a la falta de respuestas a sus reclamos para que haya mayores controles que pongan fin a esta venta libre de combustibles y se afronte la problemática de las adicciones.

Integrantes de las comunidades también revisaron la posibilidad de ir ellos mismos a cerrar los negocios en donde venden la nafta que consumen los más chicos. La experiencia ya se vivió en Alto La Sierra (localidad ubicada en el extremo noreste de la provincia, dentro del municipio de Santa Victoria Este), en donde hubo enfrentamientos y hasta quema de casillas señaladas como lugares donde se vendían estas sustancias a infancias y adolescencias, y también eran usadas para el abuso sexual de miembros de la comunidad.

Por su parte, el interventor municipal de Morillo, Marcelo Córdova, aseguró a Salta/12 que se generaron distintas políticas tendientes a contener a niños, niñas y adolescentes del pueblo. Respecto de los controles a los comercios, Córdova afirmó que los realizan tanto la Municipalidad como la Policía. "No venden (combustibles). Los 'nafteros' (consumidores de nafta) roban de los tanques de las motos o autos".