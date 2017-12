Con un festival de abstenciones

Desde Santa Fe

El gobernador Miguel Lifschitz retiró ayer sobre la hora los pliegos de la fiscal de Rosario Valeria Haurigot y del abogado santafesino Marcelo Gelcich para evitar que la Asamblea Legislativa rechazara ambas designaciones, en el primer caso por un test de alcoholemia que la fiscal considera sospechoso y en el segundo por un planteo del movimiento de mujeres. Los otros 22 pliegos fueron aprobados, pero en un trámite tenso ‑y por momentos nervioso‑ por los pataleos políticos y el festival de abstenciones: doce cosechó la jueza Marisol Usandizaga por su falta de perspectiva de género y siete cada uno, los fiscales Alvaro Campos y Rafael Coria, cuestionados por su actuación en el caso de Franco Casco. Sin embargo, los tres serán jueces penales: Usandizaga en Villa Constitución, Campos en Cañada de Gómez y Coria en Rosario.

Ya en el arranque, el clima se calentó cuando el diputado del PJ Leandro Busatto propuso que los 22 pliegos se votaran en una tanda, pero la moción no prosperó. El jefe del bloque del Frente Progresista Eduardo Di Pollina pidió que se reconsidere la votación y siguió un murmullo que lo cortó su colega del PDP, Gabriel Real: "No podemos votar todas las propuestas de una sola vez. Ese no es el procedimiento, por más que sean muchos" y sugirió votar "pliego por pliego, como corresponde". Y así ocurrió.

Lifschitz retiró los pliegos de Haurigot y Gelcich para evitar el rechazo de ambos. La fiscal ascendía de adjunta a titular. Y Gelcich había salido sexto en un concurso para designar cinco jueces en lo Civil y Comercial de Santa Fe, pero el gobernador bochó a la ganadora, la jueza Mariel Alejandra Rodríguez Ocampo y completó la lista con el sexto.

A partir de ahí, Gelcich sumó dos frentes. Rodríguez Ocampo impugnó ante la comisión de Acuerdos el sistema de selección de magistrados, pero también a su colega que se benefició con la bolilla negra. El otro planteo lo hizo el movimiento de mujeres. "Nosotros nos propusimos no aprobar los pliegos de hombres y mujeres que no tengan una mirada de género de la problemática que nos aquejan", dijo la diputada Alicia Gutiérrez a Rosario/12. "El doctor Gelcich ha hecho declaraciones homofóbicas y otras que atentan contra el derecho de las mujeres a tener un aborto no punible, en el caso de que lo necesiten; cuestiona el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‑que garantizó precisamente ese derecho‑ en el caso FAL y critica que la provincia de Santa Fe tenga un protocolo de atención de los abortos no punibles. Son temas importantes. Y esto también vale para la jueza Usandizaga, a quien no se cuestionó por "portación de apellido" ‑sostuvo Gutiérrez‑ sino por las calificaciones misóginas en sus sentencias.

En la aprobación de su pliego, Usandizaga tuvo el récord de abstenciones. Doce en total: dos en el Frente Progresista (Gutiérrez y Verónica Benas), una en el socialismo disidente (Silvia Agusburger), dos en la izquierda (Carlos Del Frade y Mercedes Meier) y siete en el peronismo (Leandro Busatto, Claudia Giaccone, Julio Eggiman, Héctor Cavallero, Silvia Simoncini, Patricia Chialvo y Germán Bacarella).

La serie de abstenciones siguió cuando se trataron los pliegos de los fiscales Alvaro Campos y Rafael Coria ‑ambos ascendidos a jueces‑. Del Frade y Meier anunciaron que no los votarían por su "actuación en el caso de Franco Casco". No hubo otro comentario. Y se sumaron al rechazo Ausburger y sus colegas del Frente para la Victoria (Cavallero, Simoncini, Chialvo y Bacarella).

El momento más tenso fue cuando el senador Ricardo Kaumann le pidió al vicegobernador Carlos Fascendini que se leyera un reclamo de los 11 senadores del PJ a Lifschitz por el caso de la jueza Rodríguez Ocampo.

-‑No está en el orden del día. No vamos a leer ninguna nota ‑se enojó Fascendini.

Unos minutos después, Kaufman insistió con que el planteo porque era de "interés" para la Asamblea. "Si no se lee la nota, me veré obligado a hacerlo yo", le advirtió.

-‑Le repito: tengo que seguir con la Asamblea. La nota está en la comisión de Acuerdos ‑retrucó Fascendini.

-‑Cuando se expida, va ser tarde ‑le aclaró el legislador. Y leyó las dos carillas que cierran con un doble pedido a Lifschitz: que retire el pliego de Gelcich y envíe el de Rodríguez Ocampo, la ganadora del concurso en el fuero civil e "injustamente" excluida de la lista. El gobernador ya cumplió el primero. Habrá que ver si cumple el segundo.