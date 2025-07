”El penal fue clarísimo”, aseguró ayer Angel Di María sobre la jugada de Losada con Duarte que protestó todo Lanús. El granate se quejó con vehemencia por el fallo del árbtiro Andrés Merlos y la televisión no despejó las dudas sobre la jugada. Pero para el ídolo canaya el triunfo del equipo fue merecido. “Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ellos juegan muy bien y tienen jugadores de calidad. Ibamos a sufrir, pudimos convertir antes y no lo hicimos”, consideró el autor del gol de Central. “Uno practica los penales y entrena todos los días para que las cosas salgan bien. Me está tocando convertir y estoy contento por toda la gente que vino y pudo disfrutar”, asumió Di María, quien también agradeció la ovación que le regaló el público de Lanús. “Estoy agradecido a la gente, después del gol era normal que no haya más ovaciones, pero lo hicieron cada vez que fui a tirar un corner. Quería lograr algo con la Selección para tener este reconocimiento de los hinchas”, apuntó Di María.

Central se volvió de Buenos Aires con dos jugadores más bajo atención médica: Ignacio Malcorra, quien acusó una molestia muscular antes del partido, y Santiago López, quien se volvió a lesionar el tobillo que venía de recuperar. El próximo juego de los canayas será el sábado en el Gigante a las 16.45 frente a San Martín de San Juan.