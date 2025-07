Central salió de una tarde de muchas dificultades con la mejor fórmula que sabe hacer: apoyarse en el talento de un juvenil. Giovanni Cantizado le cambió el ritmo ofensivo al equipo a su ingreso y de su inspiración germinó la victoria ante Lanús. Otro gol de penal a Angel Di María le dio al canaya un triunfo que recompone la fallida presentación en el debut del Clausura, aunque por rendimiento colectivo aún tiene mucha tarea por delante el técnico Ariel Holan.

Central tuvo problemas antes y durante el partido. A último momento una molestia muscular sacó a Malcorra del encuentro, como ya había sucedido con Mallo y Campaz. Con la pelota rodando, Lanús estuvo más animado, aunque solo en el primer cuarto de hora. Moreno insinuó que iba a asumir la autoría intelectual de los ataques del granate pero el canaya desactivó su pretensión de protagonismo al llevar el partido más cerca de Losada que de Broun. Aunque lo que improvisó Holan en el armado de la alineación no tuvo injerencia en el juego ofensivo.

Porque se suceden las oportunidades para Lovera y el delantero no mejora su nivel. Y sin Malcorra, Veliz quedó sujeto a las gambetas de López y Di María para hacerse de la pelota. El pibe pidió el cambio antes de la media hora por una lesión en el tobillo e ingresó el chico Cantizado. El partido careció de atractivo. Lanús logró dos disparos al arco, uno de ellos de Bou que resolvió bien Broun. Veliz las peleó todas pero no tuvo opción de gol.

El segundo tiempo empezó con los arqueros siendo protagonistas. Losada le sacó a Di María un formidable tiro libre el ángulo y Broun un fuerte disparo de Carrera. Central mostró mejor actitud y fue más agresivo. Al menos Veliz logró un remate al arco, con ángulo cerrado, que controló Losada. Pero todo cambió con el juego ofensivo de Cantizado, quien se destacó por romper con frecuencia la marca y de sus pies salió la asistencia a Duarte que derivó en penal de Losada al delantero canaya. Desde los doce pasos Di María no falló y por las protestas Merlos expulsó a Izquierdoz.

Claro penal del arquero de Lanús a Duarte.

Lanús sufrió todo el partido por su dificultad de progresar en el juego con la pelota, más aún con el flojo partido de Moreno. Pero el granate tuvo el empate con un derechazo de Medina desde fuera del área apenas desviado. Todo Lanús se irritió por los fallos del arbitro, el equipo le quitó atención al juego y Central tuvo ocasiones propiciar para ampliar. Losada le tapó un mano a mano a Duarte y luego otro remate a Cantizano. El triunfo no corría riesgo, pero por Komar ganó en canaya. Porque en la última jugada del encuentro, Lanús sorprendió a Central al jugar por abajo un tiro libre y el zaguero central canaya sacó en la línea un remate de Moreno.

El triunfo fue muy celebrado por los más de seis mil hinchas que lo acompañaron a la cancha del granate. Los tres puntos perfilan al equipo en la pelea por las primeras posiciones. Aunque Holan deberá revisar algunas de sus ideas porque ayer al equipo lo salvaron las variantes.

0 Lanús

Losada

Méndez

Izquierdoz

Dejesús

Marcich

Medina, Cardozo

Salvio

Moreno

Carrera

W. Bou

DT: Mauricio Pellegrino

1 Central

Broun

E. Giménez

Komar

Quintana

Sández

Navarro

Ibarra

Di María

López

Lovera

Veliz

DT: Ariel Holan

Arbitro: Andrés Merlos

Goles: ST: 28m Di María (C),

Cambios: PT: 28m Cantizado por López (C). ST: 16m Segovia y Castillo por Bou y Carrera (L), 22m Duarte y Copetti por Lovera y Veliz (C), 29m Muñoz por Salvio (L), 39m Aquino por Méndez y Canelo por Medina (L), 45m O’Connor por Di María y Juan Giménez por Ibarra (C).

Expulsado: ST: 26m Izquierdoz