“Entremos más adentro en la espesura”, dice un verso del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Verso que la collagista platense Luz Aramburú retomó para titular su muestra individual, “Más adentro en la espesura”, que inaugurará este jueves 24 de julio en la galería Agencia de la Ciudad de Buenos Aires.

Aramburú trabaja inmersa en otra espesura: la de su taller, repleto de virutas, imágenes, recortes, resmas de papel. A su vez, el taller está ubicado en Gonnet, barrio famoso por sus casas quinta llenas de plantas, flores y arboledas. La Plata es una ciudad repleta de verde, pero Gonnet es el barrio verde por excelencia, donde la naturaleza y la urbanización conviven de forma armoniosa. Esta introducción un tanto bucólica tiene razón de ser: el trabajo que Aramburú presentará el jueves dialoga de forma íntima con la naturaleza, con las caminatas de la propia artista por ese barrio tupido de árboles, y con el inmenso archivo visual que, con los años, fue acumulando cuidadosamente en su taller.

“El collage es pintar con tijeras”, dice la artista citando a Henri Matisse. “A mí me interesa el montaje como concepto, y el collage como herramienta”, explica. Aramburú es diseñadora en comunicación visual por la UNLP, y durante veinte años trabajó en diseño editorial. “Diseñaba libros”, precisa. Después fue “maniobrando hacia las artes visuales”, que era lo que la apasionaba, y estudió con distintos profesores, pero solo uno recibe la distinción de ser su “maestro”: el pintor Nicolás Menza. Con el tiempo llegó su propia vocación docente, y la artista comenzó a dar talleres de pintura y collage, clínicas de obra y a dirigir trabajos más experimentales. El costado docente se nota, y mucho: Aramburú es capaz de hablar sobre lo que le interesa con la precisión de quien se forma en una práctica y después hace el trabajo de pensarla para explicársela a otros, con detalle y mirada propia. “Es un lugar de clínica, de trabajo, de experimentación y de pensamiento. La docencia es una vocación, me gusta muchísimo”, dice. También es claro que trabajó durante años en el sector editorial: la artista cita versos y frases de distintos autores como el mago que, como si nada, saca conejos de su galera. “Soy muy lectora”, dice, y revela un dato sobre el origen del verso que eligió como título para su muestra: “yo no había leído a San Juan de la Cruz, pero leyendo ‘Todo lo que crece’ de Clara Obligado, (autora bonaerense radicada en España) vi que ella lo citaba, y me pareció que, si bien el poema circula por otros asuntos, podía recortar ese verso y superponerlo sobre los temas de esta muestra”, explica, haciendo gala del collage como filosofía de vida.

La artista considera que esta muestra es distinta a las anteriores, porque busca dar cuenta de forma “más integral” sobre su proceso de trabajo. “Me parecía que los collages eran la punta del iceberg, pero que el proceso empezaba mucho antes", dice, y habla de su enorme archivo de imágenes: "Soy amante de las imágenes desde siempre. Y para hacer este tipo de trabajo tenés que contar con un archivo, clasificarlo, saber lo que tenés, estar todo el tiempo mirando imágenes, clasificándolas, dejar que te hablen, ver qué pasa ahí". La muestra encuentra dos caminos, porque además del trabajo con imágenes, Aramburú sostiene una práctica de caminata y recolección. En estas caminatas comenzó a juntar objetos y a tomar fotografías. Con este acopio armó constelaciones entre los elementos. "En esta muestra voy a mostrar por primera vez algo de eso", cuenta.

La exposición incluye collages, vitrinas con objetos y láminas, siempre atravesadas por la temática del paisaje y lo natural. Presenta obras más grandes de lo habitual (collages de 2 x 1,40 mts en los que el espectador puede ‘ingresar’). Se trata de una puesta en escena que da cuenta de todo su proceso artístico: el archivo, las caminatas, la recolección, el trabajo en el taller. “El nombre también tiene que ver con un proceso mío, en donde estoy completamente inmersa en lo que busco”, dice.

La exposición es su primera muestra individual en la Ciudad de Buenos Aires; en la novísima galería Agencia, de las también platenses Mariana Villanueva y Nacha Morales, quienes definen al espacio como un “centro de operaciones artísticas destinado a la circulación de obras, derivas y procesos poéticos”. La curaduría está a cargo de Mariana Moreno, con quien Aramburú trabajó anteriormente en “Panoramas imposibles”, la muestra que realizó en el Museo Provincial Emilio Pettoruti en el año 2021. Moreno escribió el texto de sala, titulado “Parvas”, en referencia tanto a la parva de trabajo que acumula Aramburú como a la parva de papeles que llenan su hogar. “Es una frase muy mía, siempre digo: ‘es una parva de papeles’. Sobre todo por las parvas que se hacen en el piso cuando estoy trabajando”, explica entre risas.

Sobre el lenguaje que elige trabajar, la artista reflexiona: “El collage a veces se considera algo muy gráfico, muy plano, y yo soy de las que piensan que hacer collage es lo mismo que pintar con papeles: se puede generar volumen, espacio”. Le interesa especialmente el procedimiento del montaje: provocar que, al acercar dos fragmentos de realidades muy distintas, se produzca una explosión de sentidos, de nuevas imágenes, de nuevas realidades y pensamientos. “Ese fue el concepto inicial del collage en las vanguardias del siglo XX, y es algo que me sigue interesando muchísimo”, señala. “También me interesa la trampa al ojo que produce el collage: que a la distancia se ve una cosa y de cerca otra; eso que desde lejos se reconstruye como real o verosímil, pero que al acercarse está lleno de micropaisajes y micromundos”. Explica, además, que le gusta pensar la imagen: qué vemos cuando vemos, qué nos mira cuando miramos. “Me interesa esa zona gris entre lo figurativo y lo abstracto, eso que pasa al observar algo abstracto y, aun así, poder reconstruir imágenes, incluso ideas de paisaje. Esas operaciones me conmueven, trabajo siempre ligada a lo que las imágenes dicen y ocultan”.

“Más adentro en la espesura” será acompañada por una instalación audiovisual producida por Teo Palvi y Valentina Lorenzo, una pieza que se proyectará en dos pantallas unidas. En una pantalla el tiempo corre veloz: vemos cómo las manos de la artista cortan, pegan, seleccionan, dejan caer papel, van y vienen. En la otra, en cambio, a cámara fija se sigue el día a día de trabajo en el taller, la rutina de horas y horas de silencio. “Hay una oposición muy interesante entre esas dos velocidades”, dice Aramburú, que explica que ella deseaba que en la muestra se exhibieran todos los aspectos: los collages, la caminata, el trabajo en el taller, el archivo. “Trabajo en este proyecto desde hace dos años. Al principio era una muestra con más piezas, pero por una cuestión de espacio y recorte conceptual se condensó”, explica. La pieza audiovisual se enlaza con una idea que en algún momento le transmitió Nicolás Menza: “a la obra hay que acompañarla, no dejarla sola”. Es por eso que, además de la instalación de Palvi y Lorenzo, Aramburú planea estar muy presente en la galería, y el 16 de agosto brindará para quienes la visiten el seminario “Historia Natural”, donde buscará generar un herbario de papel con collages de pequeño formato, para conformar un atlas botánico.

Luz fue recientemente preseleccionada para participar del Salón Nacional en representación de la provincia de Buenos Aires. Ya en 2016 había sido seleccionada para formar parte del mismo espacio con un collage. Sobre esta nueva edición, la artista destaca con orgullo que hay “muchos platenses seleccionados” y que, más allá de si pasa o no a la próxima etapa, “participar de esta instancia es algo muy hermoso”.

La inauguración de Más adentro en la espesura será el jueves 24 a las 19 hs en Agencia (Defensa 1442, CABA). Con curaduría de Mariana Moreno, la muestra podrá visitarse hasta la primera semana de septiembre inclusive.