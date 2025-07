Piglia

Las fotos más conocidas de Ricardo Piglia lo muestran luciendo un impermeable largo, un Macintosh, palabra que reconoce al creador de la prenda en 1824, el escocés Charles Macintosh, y es también una figura literaria enigmática: el hombre del Macintosh, que aparece en contadas oportunidades en el Ulises y, alguien ha dicho, es el propio Joyce.

En el prólogo al libro de Piglia y Tarcus Introducción general a la crítica de mí mismo, María Moreno cuenta que una noche en los sesenta estaba en un cine viendo una de esas películas que había que ver para ser intelectual en ese tiempo, cuando advirtió que unas filas más adelante se encontraba Ricardo Piglia acompañado de una mujer. María Moreno le temía: él ya era una figura reconocida y ella no había escrito casi nada. María se demora ya con la luz en la sala (no lo quiere tener a la espalda), logra pasar desapercibida, pero al levantarse ve el impermeable de Piglia olvidado sobre la butaca. Corre a alcanzárselo. Él le dice: “Que linda escena para una novela”.

Ella es quien lo piensa así, como un escritor de impermeable.

El impermeable

Tuve uno durante mucho tiempo. Me lo había regalado mi abuela Maggie cuando vine a estudiar a Rosario. A mí no gustaba nada esa prenda; era un joven flaco, desgarbado, con la espalda cargada, el pelo largo y el piloto no le hacía ningún favor a mi figura. Prefería mojarme. Lo llevé un par de veces (para visitar a mi abuela), y después el pobre hizo banco en un placar.

Aunque nunca me desprendí del todo de él.

El piloto es una prenda de moda en entreguerras, y tiene su punto alto en el cine con Bogart, en Casablanca. Forma parte del vestuario del detective privado del noir y, más tarde, regresa de la mano del teniente Columbo. Dicen que el piloto era de Peter Falk, el más arrugado y astroso que tenía. Junto al Peugeot 403 de un color inclasificable y al cigarro de 5 centavos, dan el marco justo de ese outsider, un tipo torpe e inocente al que todos creían engañar. Hasta que venía la preguntita precedida del distraído: “Una cosa más…”

El impermeable viene desde un pasado venturoso. Es un signo que devora su aura y se instala contra toda moda, contra toda utilidad. Es, para quien lo lleva, una marca de incomodidad. Largo como una sotana o un capote, confiere una dignidad eclesiástica o militar. Su portador persigue una tradición inestable; es poroso, no cuadra en el hábito más elegante de la inteligentzia; es extraño, por ajeno al look argentino. Su uso puede ser un gesto de vanguardia, entendiendo por éste el modo de conservar los elementos de una antigua tradición y dislocarlos.

En términos de poética, el escritor de impermeable es lo que quiere representar: un investigador (marginal) que devela y da a leer los sentidos ocultos de un texto con el lector adentro, ese cliente un poco protestón y disconforme con los avances de la tarea. Un cliente que sabe más y también oculta, para no ser delatado; o que sabe menos y se resiste a abandonar sus cómodas creencias.

Pilotos argentinos

¿Qué otros escritores merecen la in-vestidura? Jorge Luis Borges tiene su momento de piloto. Llega hasta el borde del peronismo que lo “degrada” a inspector de aves de corral. Es un Borges que se debate y ficcionaliza su destino. Ese Borges es el que capta Lucas Nine en el libro gráfico: Borges Inspector de Aves.

Cortázar también, pero con fondo del Sena y una Buenos Aires que no crece. Sigue detenida en los años cuarenta, justo cuando Tamborini y Mosca van a perder la elección, en el momento de la historia de su cuento: “El otro Cielo”.

A Juan Sasturain le va el sayo. Es el biógrafo más grande de Hammet, el que dio vida a Etchenike, detective de novela negra en una Buenos Aires de los setenta-ochenta, llena de terrores. El “veterano” sigue siendo un hombre sin edad en el periplo quijotesco de Plymouth y piloto.

Antonio Dal Masetto es un escritor de impermeable y Osvaldo Soriano lo es. Martín Kohan merece la prenda. Aunque es sabido: tanto es el amor por “Boquita” y por el fútbol, que costará quitarle la ropa de las tres tiras.

Mi piloto

Lo usé para improvisar un papel en un teatro amateur entre amigos, en Roldán, las noches de los viernes. Componía un personaje turbio: mezcla de tahúr y religioso que tenía en mente al Robert Mitchum (otro gran usuario de la prenda) en La Noche del Cazador. Pero este era más divertido y bonachón. Para contraponerlo a su temple oscuro, usaba el nombre de un poeta de la luz y la felicidad: Whitman.

Su último servicio lo prestó una noche de lluvia, cuando el auto del amigo que me traía pinchó un neumático.

En la última mudanza, desapareció.

Pilotos extranjeros

Modiano es un escritor de impermeable; deambula por París con su piloto como un fantasma de la Ocupación buscando en las huellas del pasado, la otra historia. Vila-Matas lleva el suyo -por el modo en que entiende y vive la literatura- es un actor de Bresson. Imre Kertész es él mismo el piloto, a la intemperie, dejando a todos con la boca abierta al recibir el Premio Nobel de literatura el año 2002.

Un piloto por encima de los hombros para Guy Talese, por favor, para no estropear su traje de corte sastre impecable. Y otro para Banville en el perchero. Banville nos quiere hacer creer que es el otro yo, Benjamin Black, el que lo usa. Pero mientras la forma esté por encima del fondo (perdón por la fácil clasificación) Banville será también un escritor de piloto.

Por fin, veo a Cees Nooteboom pasear entre tumbas.

Seguro que va de piloto.

Réquiem

Me gustaría escribir un réquiem para mi pobre amigo perdido. Siento que lo necesito más que nunca, en la vida y en la escritura.

Me hace falta.

A pesar de que ahora llueve cada vez menos en Rosario.