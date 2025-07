Roger Waters: This is not a drill es una película que captura el espectáculo en vivo de Roger Waters, mezclando canciones clásicas de Pink Floyd con su trabajo en solitario, todo ello impregnado de temas políticos, autobiográficos y críticos con la sociedad. La película, que fue dirigida por Sean Evans y el propio Waters, ofrece una experiencia cinematográfica impactante y emotiva (A las 19.30, en Showcase.)