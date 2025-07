Tras el corte que se produjo el domingo en horas de la tarde-noche, que fue repuesto en una hora y afectó a cuatro estaciones transformadoras, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que se debió una falla mecánica en un interruptor de alta tensión, ubicado en la Estación Transformadora Centro de la ciudad.

Al tener un funcionamiento irregular, esa Estación, ubicada en Dorrego entre Cochabamba y Pasco, ocasionó la sobrecarga y posterior falla de otras tres estaciones. La empresa destacó la rápida reposición del servicio que contó con la participación de 20 operarios, de seis áreas técnicas.

Luego de la investigación realizada por personal capacitado de la EPE, se llegó a la conclusión de que un interruptor de alta tensión, ubicado en la Estación Transformadora Centro de la ciudad, se encontraba funcionando de manera fallida. El mismo quedó con uno o dos polos cerrados y generó una disparidad energética dentro de la estación en cuestión.

Este mal funcionamiento provocó un acople eléctrico desequilibrado que tuvo efecto en la ET Centro e hizo que fallaran las Estaciones Transformadoras Sarmiento, Sur y San Martín.

El veloz accionar de los operarios de la EPE, que demandó la intervención de las áreas de Mantenimiento de Estaciones Transformadoras, Alta Tensión, Centro de Control Operativo, Guardia Técnica Operativa Mantenimiento, jefes y agentes de explotación, posibilitó la realimentación desde otras estaciones transformadoras, mientras se realizaron los trabajos de reparación del interruptor y pudo volverse a poner en funcionamiento una a una las estaciones afectadas en un tiempo de una hora.

No obstante, actualmente se siguen investigando las causas de este acoplamiento desequilibrado entre las barras de la Estación transformadora Rosario Centro y que provocó la actuación de los cables de 132 kV por su etapa de máxima corriente de tierra.

Finalmente, personal de Mantenimiento revisó el resto de las instalaciones de la ET Rosario Centro y adyacentes, no encontrando otras anormalidades. El corte afectó el domingo, a partir de la hora 19.55, a vastos sectores de la ciudad, desde barrio Agote hasta zona sur, barrio Martin y todo el centro. En particular, también implicó pérdidas para las empresas gastronómicas que tenían expectativas en las ventas por el día del amigo. Sin embargo, la empresa no difundió ninguna estimación del número de usuarios afectados por el corte de energía.