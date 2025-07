Un grupo de intendentes peronistas santafesinos se reunió con el jefe de la bandada de Unión por la Patria (UP) en el Senado, José Mayans, para pedirle contacto directo “y sin interlocutores” con la presidenta del partido a nivel nacional, Cristina Fernández, para la conformación de las listas de diputados nacionales que deben presentarse el 17 de agosto. Los jefes locales –que estuvieron acompañados por el senador Marcelo Lewandowski- esgrimen su poder territorial electoral y quieren un espacio en la lista, cuyo primero lugar se disputan por ahora Agustín Rossi (La Corriente +) y Eduardo Toniolli (Movimiento Evita-Ciudad Futura). Mientras tanto, desde el sector que lidera el ex gobernador Omar Perotti, avisaron ayer que, si el PJ de Santa Fe no convoca y pone reglas “racionales” de participación, pueden presentar lista por afuera del partido.

Abran la puerta

Los jefes políticos locales que se reunieron con Mayans consideran que ese sector –que no comulga con Vamos, que lidera el intendente de Pérez, Pablo Corsalini- no tiene representación en el PJ santafesino. “No nos consultan, ni nos preguntan qué pensamos”, dijo un participante del encuentro a Rosario/12. “No queremos que nos lleven puesto a los latigazos y queremos que se renueven las careas y no sean los mismos de siempre”, despotricó.

En el despacho del senador estuvieron el intendente de Funes, Roly Santacroce, el de Reconquista, Enrique Vallejos, el de Las Parejas, Horacio Compagnucci, y el de Rafaela, Luis Castellanos, entre otros. También ex jefes locales y presidentes comunales, acompañados por el compañero de bancada de Mayans, el santafesino Lewandowski.

El planteo consistió en que “la unidad” abra un espacio a los líderes territoriales de la provincia, que hicieron lo suyo en los comicios de medio término de agosto. Santa Fe renueva 9 de los 10 escaños de la Cámara baja. A principios de mes, Santacroce hizo un planteo formal al PJ, para que defina cuál sería el mecanismo interno para definir los espacios en la lista de diputados nacionales. La respuesta fue el silencio, dice.

Los intendentes también tomaron contacto con el diputado nacional del Frente Renovador, Diego Giuliano, para llegar a Sergio Massa.

La unidad, es básica

El ex ministro de Defensa y jefe de Gabinete, Agustín Rossi, ya lanzó su candidatura como diputado. Ayer estuvo en la ciudad de Santa Fe para presentar un proyecto en la Convención de Reforma de la Constitución y dijo, en relación a los comicios de octubre, que “el desafío es construir una propuesta amplia y unitaria, que recupere la expectativa de los sectores populares”.

Consultado acerca de algún sector del peronismo que pudiera ir por fuera del paraguas partidario, respondió que, “sería un error, aunque no me sorprende por las actitudes que ya han tenido”, en referencia al sector de Perotti. “El peronismo unido tiene posibilidades reales de ser competitivo”, afirmó.

La referente de La Cámpora, Florencia Carignano, también se mostró optimista con la unidad, menos uno. “Ni Agustín Rossi ni Eduardo Toniolli complican la unidad. Hubo otro sector que decidió separarse como Roberto Mirabella. Es una de las personas que festeja su cumpleaños en lugar de dar quórum. La unidad por la unidad misma no sirve”, escribió en su cuenta de X. Ya había criticado con fiereza al rafaelino cuando abandonó el bloque de UP y lo acusó de ser funcional gobernador Maximiliano Pullaro, en un presunto acuerdo con Perotti.

¿Por afuera?

El perotismo se reúne hoy en la ciudad de Santa Fe en “un encuentro con proyección del espacio hacia 2027”, dijo a Rosario/12 Juan Manuel Pusineri, secretario de Organización del PJ provincial y referente del espacio político que conduce el ex gobernador. Roberto Mirabella, actual diputado nacional y miembro de ese sector, quiere reelegir.

Pusineri asegura que el encuentro de hoy tiene que ver con los asuntos locales y la mira proyectada hacia 2027. Irán ex ministros de Perotti, legisladores, intendentes y dirigentes que participan del espacio del rafaelino.

Hace dos semanas, Pusineri hizo un planteo al PJ. Que convocara para discutir cómo se iba a armar la lista de diputados nacionales. Y hasta ofreció un criterio para orientar el debate: analizar los resultados electorales de cada sector en 2021 y 2023. Le convenía, lógicamente. Pero el tiempo transcurrió y eso empieza a cambiar.

“Hicimos un planteo al partido, discutir criterios para conformar una alternativa política, una expresión para las elecciones. Es una discusión que tiene que darse en Santa Fe, entre referentes santafesinos, porque los temas que nos interesan discutir tienen que ver con la provincia”, dijo Pusineri a este diario. Es la forma de decir, sin decirlo, “no queremos injerencia de Cristina”.

“No hay respuesta a eso, no hay convocatoria del partido, da la impresión de que en Buenos Aires se define quién va a ser el candidato”, sostuvo, para agregar que “en ese tránsito vamos a una lista armada a dedo, no discutida”. El espacio, que en espejo con el cordobecismo se denomina “Hacemos Santa Fe” y pone el acento en lo local, quiere “participar en el PJ, pero para eso es necesario una convocatoria”. ¿Si no la hay? “No descartamos nada”, dijo el dirigente sobre la chance de presentar una lista por fuera del partido.