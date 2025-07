De un lado, exigen “lealtad”. Del otro, rechazan la “obsecuencia”. El cierre de listas en La Libertad Avanza expuso el corroído estado del “triángulo de hierro”. Con el armado bonaerense, Karina Milei sacó a relucir su bastón de mando y dejó herido al sector que se encolumna detrás del asesor Santiago Caputo. La falta de reconocimiento a las “fuerzas del cielo”, relegado de lugares en las boletas violetas, desató una catarata de críticas directas e indirectas a la Secretaria General de la Presidencia, que ayer salió a defenderse. “No están criticando un armado, están cuestionando al Presidente mismo”, dijo furiosa.

Escudada en la investidura de su hermano, Karina Milei utilizó su cuenta de X para reivindicar la estrategia que dispuso para los comicios del 7 de septiembre y respaldar a su armador provincial Sebastián Pareja. Citó el principio de “tabula rasa” que utiliza Javier Milei para justificar la incorporación de dirigentes que, en otro contexto, serían catalogados de “casta”. Lo aplicó el Presidente para sumar a Patricia Bullrich al Gabinete, lo replicó con el aterrizaje de Daniel Scioli y lo retomó "el Jefe" para justificar la amplitud de los acuerdos electorales en la Provincia. A la facción que integra el Gordo Dan y Agustín Romo, le señaló que “esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos”. Así, con tono bélico, lanzó un reto que retumbó en todo el espectro libertario: "Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo".

La sorpresiva publicación de Karina Milei, que no suele hacer descargos en redes sociales, dio cuenta del tenor de la crisis que atraviesa el partido y recibió la respuesta de las Fuerzas del Cielo. “Lealtad no es obsecuencia”, respondió Esteban Glavinich, administrador de la cuenta de X @TraductorTeAma. Se trata de uno de los trolls preferidos de Milei, que está alineado con Caputo, y que ayer calificó a Pareja como un "paracaidista". "Este chico está peleado con la vida, se levanta a escribir en redes sociales y nosotros nos levantamos todos los días a trabajar por los problemas de la Provincia", le retrucó el armador bonaerense.

Entre reproches y recuerdos no deseados

La guerra sucia se extendió durante toda la jornada de ayer. Por la noche, milicias libertarias viralizaron un audio atribuido a Pareja en el que --supuestamente-- admite haber hecho un acuerdo con el Frente Renovador para el cierre de listas de las elecciones de 2023. Se escucha hablar de una “bajada de línea de arriba” para que, en Tigre, el primero o segundo de la lista de candidatos al Concejo Deliberante fuera el dirigente Juan José Cervetto.

Más temprano, replicaron una denuncia judicial sobre la adjudicación de un contrato multimillonario por parte del Banco Nación a una empresa vinculada a la familia del karinista Martín Menem. También recordaron la militancia peronista de Leila Gianni (candidata a primera concejala en La Matanza) y de Pablo Morillo (candidato a diputado provincial en la Segunda Sección Electoral), quien hasta hace muy poco promovía una candidatura a presidente de Axel Kicillof. A Claudia del Valle (candidata a senadora por la tercera sección) le rememoraron su afiliación al PJ y una charla con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. A Matías de Urraza (candidato a senador por la quinta sección) lo calificaron de "radical kuka" y a Marisa Pirillo la asociaron al massismo.

En medio del fuego cruzado, Karina Milei intentó sin éxito ordenar al espacio. "La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa", les recriminó a quienes la cuestionaron y ordenó desviar la mira: "el verdadero enemigo es el kirchnerismo".

La bronca de Caputo reside en que el tándem Karina-Pareja bloqueó todos los nombres que propuso en la Provincia. En la tercera sección ubicó como cabeza de lista al excomisario Maximiliano Bondarenko, exaliado de Facundo Manes, y desplazó al quinto lugar a Nahuel Sotelo, el candidato del asesor presidencial.

Para colmo, Karina Milei prefirió otorgarle un puesto clave a una legisladora de Jorge Macri --enemigo público del Presidente-- antes que a las Fuerzas del Cielo. La diputada María Sotolano terminó ocupando el segundo lugar en la tercera, por encima de Sotelo. Toda una provocación del Jefe y una demostración de que el "triángulo" está a punto de quebrarse.