Las humillaciones a las que lo somete La Libertad Avanza no serían un obstáculo para que el PRO termine de arriar sus banderas en el terruño que lo vio nacer y se conforme con mechar a sus segundas líneas en la lista violeta para candidatos a diputados porteños en las elecciones legislativas del 26 de octubre. “Me gustaría que pase en la ciudad y en todos lados”, admitió el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, en referencia a un acuerdo electoral en la ciudad de Buenos Aires, donde Karina Milei impone condiciones draconianas para sentarse a hablar, empezando por la exclusión de Jorge Macri de cualquier mesa de negociación. El jefe de gobierno, a quien el presidente Javier Milei le niega hasta el saludo en cámaras, dijo no descartar esa alianza, aunque sugirió que “es algo que hay que hablar entre partidos y con Mauricio Macri”. La ministra Patricia Bullrich, por su parte, manifestó el miércoles su disposición a competir en la ciudad si sus nuevos jefes así lo desean. “Si me lo piden, lo voy a hacer”, respondió.

A casi dos años de la contundente derrota de la fórmula Bullrich-Luis Petri (ambos reciclados por Milei en su gabinete) en las presidenciales y a dos meses del desastroso tercer lugar en los comicios porteños (no perdía en su pago chico desde 2007), los dirigentes del PRO que aún no saltaron a las filas libertarias y conservan el habla hacen malabarismos para disimular la deglución del espacio por parte de LLA.

El último capítulo del novelón tuvo lugar el sábado, con el cierre de listas para la elección bonaerense del 7 de septiembre. La alianza, si cabe el término, se cerró borrando todo rastro del partido que hace una década asumía la gobernación de la mano de María Eugenia Vidal. El sello PRO no aparecerá ahora en las boletas, el amarillo brillará por su ausencia y sólo un par de intendentes ultra dóciles a las directivas de la Casa Rosada ocuparán lugares destacados en las listas. Otros cuatro intendentes bonaerenses se negaron a subordinarse al acuerdo sellado por la dupla Ritondo-Diego Santilli con la Hermana Karina y decidieron participar de otras alianzas.

“La enorme mayoría del PRO eligió el camino de la unidad para terminar con el kirchnerismo”, minimizó las bajas Ritondo. “Conformamos una alternativa real, potente, para terminar con décadas de populismo en la provincia. Unimos las identidades y experiencias, sin renunciar a ellas (sic). El PRO aporta gestión, experiencia, equipos, y LLA aporta una mayoría”, léase de votos potenciales. “Compartimos el norte, la libertad, el orden, el futuro. Así que estamos muy contentos con esta opción que hemos creado en conjunto”, guitarreó en Radio del Plata. Ante la consulta sobre la extensión de los acuerdos electorales, respondió “ojalá que pase… Me gustaría que pase en la ciudad (de Buenos Aires) y en todos lados”.

Las exigencias

Tal como informó Página/12, las exigencias de Karina para acordar algo en CABA son aún mayores que en provincia. El jefe, como la llama Milei, reclama para empezar que sea Mauricio Macri y no el primo Jorge quien se siente a la eventual mesa de diálogo, admitiendo la sucesión de derrotas y por ende resignando hasta la posibilidad de encabezar listas de candidatos en su propio distrito.

“No es algo que hayamos hablado pero no lo descarto y hay que hablar primero entre partidos y con Mauricio Macri”, declaró el miércoles el alcalde, cara visible de la derrota de mayo. “Hay que evaluarlo. Sería bueno seguir consolidando fuerzas que en el Congreso den equilibrio, que el PRO siga con sus aportes. Muchas veces acompañamos y otras diciendo que las cosas se podían hacer de manera distinta”, cuidó las palabras. Sobre el tipo de relación realmente existente, aseguró que LLA no absorbió al PRO. “No creo que sea así. Tenemos tres gobernadores, intendentes, identidad y una manera de hacer política”.

Siempre lista, ahora con carnet de La Libertad Avanza, Bullrich se mostró dispuesta a ponerse al hombro la campaña en la ciudad, donde dos años atrás le ganó la interna a Horacio Rodríguez Larreta y se impuso en la general con el 41,22% de los votos. “Si me lo piden, lo voy a ser”, respondió sobre la eventual candidatura por LLA, con o sin el PRO como aliado. “Dejemos a los que están en esa mesa llevar adelante esa evaluación”, sugirió. Fiel a sus principios, descartó la posibilidad de seguir en el gabinete y no ocupar una banca en el Congreso en caso de ser electa. “No puede pasar que uno se vaya de un cargo, vaya a la elección y después vuelva al cargo. Irse de un ministerio o una intendencia para volver es un fraude electoral”, dijo sin sonrojarse la ex titular del PRO.