El universo cinematográfico de Masters of the Universe se expande con una nueva adaptación que busca recuperar el esplendor del clásico de los años 80. El esperado filme, producido por Amazon MGM Studios y dirigido por Travis Knight, promete llevar a la pantalla grande una imponente aventura con un reconocido elenco. Nicholas Galitzine interpretará a He-Man para liderar esta ambiciosa película, cuyo estreno está previsto para el 5 de junio de 2026.

Antecedentes de la franquicia

Desde su lanzamiento en 1982, Masters of the Universe ha sido un fenómeno cultural. Iniciado como una línea de juguetes, rápidamente se expandió a una serie animada que definió a una generación en los 80. La serie original, He-Man and the Masters of the Universe, se emitió entre 1983 y 1985, alcanzando una enorme popularidad.

Esta nueva producción forma parte de la estrategia para ampliar el universo cinematográfico y audiovisual, buscando atraer tanto a los nostálgicos como a nuevas audiencias. La película sigue los pasos de versiones anteriores, pero incorpora un nuevo concepto visual diseñado para conectar con un público global.

Argumento y enfoque de la nueva adaptación

La historia sigue al joven Príncipe Adam, interpretado por Galitzine, quien, tras un accidente cósmico, aterriza en la Tierra. Allí se separa de su Espada del Poder, su vínculo con su hogar en Eternia. Tras casi dos décadas, Adam redescubre su legado y regresa para enfrentarse a las fuerzas oscuras lideradas por el villano Skeletor, encarnado por Jared Leto.

La trama se centra en el proceso de autodescubrimiento del Príncipe Adam, quien debe aceptar su destino para convertirse en el legendario guerrero He-Man. A través de desafíos épicos, su misión será proteger a Eternia mientras desentraña los misterios de su pasado.

El elenco y la producción

La película cuenta con un destacado elenco. Camila Mendes interpretará a Teela, mientras que Alison Brie dará vida a Evil-Lyn. Además, Idris Elba, en el papel de Man-At-Arms, y Morena Baccarin como La Hechicera, completan el reparto principal.

La producción, a cargo de Escape Artists y Mattel Films, finalizó su rodaje en junio pasado. El guion fue revisado por Chris Butler a partir de un borrador inicial de David Callaham y los hermanos Nee. Se espera que el filme honre a los seguidores originales al tiempo que proyecta una visión moderna del universo clásico.

Con una fecha de estreno ya fijada, la expectación generada por este proyecto asegura que el público aguarde con interés la llegada de una nueva era de aventuras a la pantalla grande.

