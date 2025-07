El filósofo Immanuel Kant da por tierra, en el plano filosófico, con un tipo de argumento muy particular. Cuestiona la validez de la prueba acerca de la existencia de Dios llamada “prueba ontológica”, esto es: que Dios, por su sola esencia, existe necesariamente. Vamos a la formulación cartesiana del razonamiento: si Dios es perfecto, necesariamente debe existir, porque si careciera de la existencia tendría, en sí mismo, un desperfecto; pero se sostiene que Dios es perfecto; por ende, debe existir necesariamente.

La respuesta kantiana a este tipo de argumento es la siguiente: si tengo cien táleros en la cabeza, no necesariamente los tengo en el bolsillo. Esto quiere decir que la existencia no es un predicado a ser demostrado conceptualmente, sino más bien empíricamente. Por ende a Dios no se lo puede conocer, puesto que nuestro conocimiento es empírico, pero sí pensar. Hasta aquí Kant.

En la actualidad aparece en el horizonte del escenario político un testimonio, ya no de cien táleros, sino más bien de cien mil dólares, que por efecto de un milagro se convirtieron en tales, como el agua se convirtió en vino en las Bodas de Caná.

Claramente podemos tomar esto como una declaración, bastante a contrapelo del sentido común más elemental, de lavado de dinero. Lo que no tiene que sorprender es la falta de comprensión política de un suceso semejante, este aspecto quiero subrayar en este escrito. No se trata, repito, de la ilusoria trasmutación de pesos en dólares, sino en que a través de la Gracia eso es enteramente posible para un sector numeroso de la población.

Va de suyo que, desde esta lógica, Dios pudo haber intercedido para llevar adelante semejante transmutación dineraria antecediendo, a modo de promesa, algo semejante, ya no en las arcas de una iglesia pentecostal del interior, sino en el país entero. ¿No vino a dolarizar el presidente electo?, ¿no se acabaría el problema de llegar a fin de mes si tuviéramos la misma cantidad de dólares que representan los pesos, siempre escasos para adquirir lo necesario?, a este admirable espécimen emulador de Menem, ¿no le sería posible con la intervención divina reinstalar el uno a uno?, al fin y al cabo, lo fue en la década de los noventa, ¿por qué no ahora?

Para Dios nada es imposible, y se manifiesta a través de las maneras más extravagantes: el interior del Chaco es un buen lugar; Jerusalén y más aún, Belén, se ubicaba en el interior del imperio, casi en su confín. De modo que no resulta en modo alguno imposible que semejante evento sucediera.

Hay un sujeto que escucha y ve, en la era de la posverdad, desde el prisma del milagro. No viene esto de la mano de Milei; si hacemos memoria, el lema que blandía el candidato a presidente Mauricio Macri era “Pobreza Cero”. No hace falta ser tan ducho para caer en la cuenta que sólo un milagro puede dejar la pobreza en cero, sobre todo en el mundo capitalista y en una país dólar-dependiente.

Sin embargo, eso es lo que precisamente quería ser escuchado, sentido, corroborado, por un vasto sector de la población. Ser realista implica situar el problema en una dimensión de lo posible, por caso, la reducción de un 8% de pobreza en un lapso de cuatro años. Pero, como sabemos, no convence, porque al que le duele la pobreza espera que se erradique instantáneamente, y empezando por casa. Esto sólo lo puede conseguir la intervención divina.

Grandes sectores populares, entonces, se piensan desde una cosmovisión de la realidad, una Weltanschauung encantada, en que el milagro representa una parte constitutiva de la realidad, tal como señala Pablo Semán en Vivir la fe (2021). Y es en y desde esta concepción de la realidad que el discurso pentecostal se articula con el de carácter político. Lo que podríamos considerar lavado de dinero, desde una perspectiva secular, kantiana, no sólo que es concebible sino que es posible (técnicamente es no contradictorio), y hasta puede responder a una promesa, a un pacto de Dios con su pueblo.

El teólogo estadounidense Kenneth Hagin, en El toque de Midas (2000) imploró a Dios por la prosperidad financiera y le fue concedida. Este referente de la teología de la prosperidad enseña a desmitificar el ansia de riqueza siempre y cuando esta misma no se apodere de quien la detente. Esto es: el cristiano debe creer, y se le concederá. ¿Sobre qué pasaje bíblico se basa el piadoso Hagin?, sobre Génesis 1: 26-28, en que autoriza Dios el dominio del hombre de los animales y de toda la tierra.

Del mismo modo otro teólogo Gary North, en Heredarán la Tierra. (1987), parte del mismo pasaje bíblico, en pos de justificar el dominio y la implementación del Reino de Dios por sobre el imperio de Satanás. Ahora bien, ¿cómo interpreta este piadoso teólogo semejante reino profano?, simplemente como humanismo, en que rige la predominancia del Estado por sobre la Iglesia, y advierte: “Y cuando llegue este cambio revolucionario de fe, ¿qué recomendarán los cristianos en lugar de la cultura humanista desmoronante?

Necesitamos comenzar a entrenarnos para esa transición, en cada área de la vida. Esto incluye la economía. Dios está desafiando a los cristianos que reafirmen el campo político para Jesucristo” (p. 8). Ahora bien, el cambio revolucionario de fe es un efecto de la Gracia, es la irrupción del Reino de Dios, un efecto absolutamente extraordinario.

Ahora bien, ¿es sólo eso?, ¿se reduce la operación evangélica a una cuestión de promover milagros? volvamos a nuestra comprensión política, lo bastante secularizada para escandalizarnos sobre los modos en que grandes sectores de la población entienden los sucesos, y no les resulta para nada extraordinario que un enviado de Dios reduzca a cero la pobreza, o bien convierta el dinero contante y sonante de pesos a dólares, con un largo etcétera.

Estos ciudadanos que operan en gran medida en la fragmentación, gracias a la Iglesia por lo general evangélica, adquieren en su experiencia de religiosidad conciencia comunitaria, ¡tal vez por vez primera!. Juliano Spyer, en O povo de Deus (2020) sostiene que no es el pastor el que ejerce el efecto aglomerante, sino la comunidad religiosa, la iglesia que: “estimula la disciplina personal y la resiliencia de los fieles, promueve la cultura del emprendedorismo, fortalece la acción protectora de las redes de ayuda mutua e incentiva la inversión en la formación profesional” (p. 20). Todo ello, ¿a qué se debe? A la pertenencia a una comunidad, y la comunidad responde a un llamado de individuos que construyen en ella sus lazos. Spyer ve en el evangelismo un medio de construir una nueva clase media brasilera (Ibídem).

Tal vez Spyer exagere, lo que sí es verosímil es que la categoría política del milagro –caso que merezca constituirse como tal para reflexionar sobre la verdad sentida por un sector no minoritario de la población–, debe ser incorporada al discurso político, pues se habla desde ella, forma parte de una cosmología al fin de cuentas.

La idea de extrañarse ante este efecto peculiar de la realidad esotérica debe ser objeto mismo de sospecha, por romperse con ello con un modo de interpelación política. ¿Cómo se pretende construir hegemonía negándole validez a una forma de entender el mundo a quien no le queda más recurso que la irrupción de lo extraordinario, por no contar con más alternativa por recorrer que pueda ser válida en un corto y mediano plazo, máximo en una coyuntura de urgencias?, ¿cómo no intentar comprender la lógica disruptiva de quien teme sucumbir en una realidad cada vez más hostil?

Los próximos nuevos votantes, objetos de la ludopatía, viven atravesados por la misma lógica. De modo que el milagro, como alteración divina o profana, como irrupción inmediata de lo extraordinario, vino para quedarse, al menos en el mediano plazo.

* Doctor en Filosofía.