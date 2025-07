La serie favorita de los amantes del misterio y la comedia está de vuelta. Only Murders in the Building, protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, estrenará su quinta temporada el 9 de septiembre en Disney+ con una trama llena de intriga y nuevos personajes que prometen sorprender a la audiencia.

Los secretos ocultos del Arconia

La trama de esta quinta temporada se centra en el misterio que rodea la muerte de Lester, el portero del Arconia, un personaje querido entre los residentes. Los tres protagonistas, Charles, Oliver y Mabel, interpretados por Martin, Short y Gomez respectivamente, están convencidos de que su fallecimiento no fue un accidente. Este nuevo misterio lleva a los detectives aficionados a explorar rincones oscuros de Nueva York, revelando conexiones peligrosas y secretos ocultos durante mucho tiempo.

Nuevos talentos se unen al elenco

Además de la trama intrigante, la serie incorpora nuevas caras al reparto, como Bobby Cannavale, Logan Lerman, Téa Leoni y Keegan-Michael Key, mientras que las estrellas Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph y Richard Kind regresan en roles de invitado. Un talento destacado que se suma a un equipo que ya ha cosechado éxito crítico y popular desde su primera aparición en 2021.

Impacto cultural y reconocimientos

Only Murders in the Building no solo ha cautivado a los televidentes con su mezcla de comedia y misterio, sino que también ha sido reconocida en múltiples ocasiones por la industria. La serie acumula cerca de 60 nominaciones a los Premios Emmy y recientemente ganó en los Premios del Sindicato de Actores (SAG), destacándose como mejor comedia en equipo. Selena Gomez, al recibir el galardón en nombre de Short y Martin, no solo mostró gratitud, sino que señaló cuánto apreciar cada logro ayuda a elevar a todo el equipo. Este reconocimiento alimenta las expectativas sobre la nueva temporada y consolida su lugar en la televisión contemporánea.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.