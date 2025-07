Central sale a pagar sus deudas de juego con un equipo que aumenta su propuesta ofensiva. Porque a la vuelta de Ignacio Malcorra el entrenador se decide por darle la titularidad, por primera vez, a Giovanni Cantizano. Variantes que buscarán nutrir al equipo de mejor juego con la pelota para recibir a San Martín de San Juan por la 3º fecha del Clausura. Se juega desde las 16.45 con todas las ubicaciones vendidas en el Gigante de Arroyito y lo televisa ESPN Premium.

Ariel Holan mantiene dudas sobre la formación hasta minutos antes de los partidos. Incluso muchas veces confirmar de titular a un equipo que no fue el principal en el ensayo de fútbol de la semana. Pero ayer en la práctica incluyó a Cantizano de titular, a modo de premio por su actuación ante Lanús. El chico le cambió la cara al juego de ataque del canaya con su ingreso en el sur bonaerense, el sábado pasado, y le gana la titularidad a un intrascendente Maximiliano Lovera. Malcorra, por su parte, se mostró sin dificultades físicas en la semana y volverá al once principal en reemplazo de Santiago López, quien no juega hoy por una lesión de tobillo. Estas son las variantes que ensayó ayer Holan en Arroyo Seco para definir el equipo de esta tarde.

El canaya recibe a un rival que viene de vencer, en buena actuación, ante su gente a Deportivo Riestra 3 a 2 y que sale a la cancha con el objetivo de sumar puntos para asegurar su permanencia. Para los sanjuaninos el anhelo de la continuidad en la máxima categoría le exige sacar puntos de visitante y se presenta en el Gigante con el antecedente de caer en su único partido que jugó fuera de casa, en este caso en Tucumán ante Atlético. El conjunto de Leandro Romagnoli tiene en su delantero Ignacio Maestro Puch el jugador más importante en ofensiva. Con ubicaciones agotadas, las puertas del Gigante se habilitan al público a las 14.30.

Central: Broun; Enzo Giménez, Komar, Quintana, Sández; Ibarra, Navarro; Cantizano, Malcorra, Di María; Veliz. DT: Ariel Holan.

San Martín (SJ): Borgogno; Portillo, Cáseres, Recalde, Diarte; Watson, Diego González, Tomás Fernández, Salle; Tijanovich, Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Arbitro: Ariel Penal

Cancha: Central

Hora: 16.45

TV: ESPN Premium