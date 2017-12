Humberto Grondona

“Mi papá era Frank Sinatra. Y ninguno hoy por hoy es Sinatra. Por el bien de Argentina, ojalá que los que estén canten bien”

Juan Mónaco

“Estuve 12 años sin tomar gaseosa. A los 20 años me dijeron que no era bueno para mi cuerpo y se me metió en la cabeza. Desde que me retiré tomé de todo tipo, con hielo y en cantidades industriales”

Hernán Casciari

“Es necesario que un jugador tenga incondicionales, y yo soy incondicional de Messi”

Lisandro López

“Los hinchas vienen y te dicen ‘yo te quiero mucho’. ¿Cómo me vas a querer? ¿Por qué me vas a querer? ¿Por un gol? No, hermano, si no me conocés”

Ariel Holan

“No me importa lo que piensen de los drones. Yo no tenía auto y me compraba computadoras para analizar el juego. Y viajaba en tren y en colectivo”

Claudio Tapia

“Grondona se encontraba muy solo. En el último tiempo la tuvo muy difícil, porque perdió a su compañera de toda la vida. Quizás no superó nunca esa pérdida, esa ausencia. Creo que él sentía íntimamente que se venía el final, que eran sus últimos momentos como dirigente”

Matías Lammens

“Yo a los pibes los quiero adentro del club, porque así van a tener menos chances de caer en la droga, en el alcohol o en lo que sea. Los quiero de la puerta para adentro. Quiero incluirlos”

Cristian Luchetti

“El primer control lo hago al despertarme, después antes de almorzar, cuando me despierto de la siesta, previo a la cena y antes de irme a dormir. Son cinco o seis veces por día seguro, y me pongo insulina entre cuatro y cinco veces por día”

Sergio Maravilla Martínez

“En 150 años el boxeo no va a existir más. El ser humano no necesitará más peleas, ni ganarse la vida de esa manera. En Europa se va extinguir y seguirá en los otros continentes”

Leonardo Ponzio

“Hoy el gran problema es que muchos padres están en la tribuna sin hacer nada, como un obstáculo, esperando que su pibe llegue a primera para no trabajar más”

Guillermo Coria

“Quizás ganaba Roland Garros y me retiraba, esa era una posibilidad concreta. Perder esa final me permitió ser mejor persona y darme cuenta de cómo eran las cosas”

Cristian Fabbiani

“En los torneos amateur, cuando veo uno gordo-gordo me lo pongo a ver, porque digo “la rompe”. Es que si sos gordo y sos malo, tus compañeros no te van a poner. Cuando hay un gordo que le saca el lugar a uno que corre, es porque juega bien”

Fernando Cavenaghi

“En cuestión de talento hemos perdido terreno ante países como España o Alemania. De todas maneras acá no van a dejar de salir excelentes jugadores. Algo importante a corregir, porque puede jugarles en contra, es la exposición de los chicos”

Fernando Gago

Jamás volví a ver la final del mundo. Fue un momento que sufrimos muchísimo. La gente y los jugadores. Ver ese vestuario ese día, como estaba, es algo que me va a quedar en la cabeza para siempre. Estuvimos ahí de hacer historia”

Paula Pareto

“Mis rivales no entienden que sea médica. Algunos, incluso, no lo creen. No les entra en la cabeza que viva con una beca. No comprenden que trabaje en otra cosa”

José Meolans

“La natación te va haciendo un tipo individualista. Cuando te querés dar cuenta, estás inmerso en una burbuja. Y dejás de ver lo que pasa a tu alrededor. Necesitás esa soledad”