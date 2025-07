Vos estás preocupado porque intuís que tu mujer está a punto de dejarte, dijo Enrico con la seriedad que solía poner cuando hablaba con sus amigos de esos temas que nos parecen esenciales.

Y sí, respondió Emanuel. No es para menos. La militancia para mí es muy importante, siempre tuvo parte en mi vida. No soy un chico y no pasé por lo que pasé, para que deje de tener sentido, justo ahora que ya no soy joven. No puedo ceder en esto: es lo que me impulsa a seguir. Ayer me reuní con los inquilinos y luego con los jubilados y como corresponde los aliento para que salgamos a la calle.

Yo también estoy jubilado y trato de convencerlos de que este gobierno confía en que desaparezcamos pronto para que puedan ajustar las cuentas. Voy a los grupos de ayuda, a los comedores populares, a los merenderos… En suma, vos sabés, no puedo dejar de hacerlo.

Si, Si, está bien, más que bien, respondió Enrico y hay que morirse siendo fiel a lo que cada uno ha elegido, pero la caridad empieza por casa y no podés exigir que Elsa tenga que arreglárselas con lo que cobra ella. Vos te gastás la mayor parte de tu jubilación que de por sí es insuficiente, pero también lo que te dan por haber sido preso y torturado.

Me parece que es lo que corresponde, dijo Emanuel con cierta severidad. No pasé por todo eso al divino botón, para ser un burgués más que no mira más que a su propio bienestar.

Estoy de acuerdo, dijo Enrico, pero el otro día te peleaste con Mauro que piensa lo mismo que nosotros y que es sumamente reflexivo y después te quedaste hecho un estropajo, te temblaba el cuerpo como si en vez de tener una discusión, sin demasiada importancia, todavía te estuvieran torturando. Como si eso no dejara de pasar nunca...

Yo no soy quién para expedirme sobre lo que sentís, pero noto que veces, en realidad muchas veces, si no todas, que ce passe est bien presènt y te ocupa todo el espacio.

Cuando hablamos de arte o de literatura o de cine no separás lo imaginario de lo real, lo juzgas como si la historia de Don Quijote o El hombre Invisible fuesen reales. Y eso justamente es como querer descubrir el velo que nos envuelve a cada uno para sostenerse en la realidad.

Si lo pensás, cada vez que vas a decir algo cuando estamos en las reuniones de lingüística o de Literatura, comenzás diciendo, no sé si es pertinente, y ya sabés que no es pertinente, porque si no, no lo dirías…

Estábamos hablando de gramática y de que, si hablo de un sujeto y de un predicado, implico la inherencia, concordancia, etc. El sujeto tiene como predicado sus atributos, todo lo que predico de él tiene que ser un atributo de ese sujeto y vos salís con que el presidente no es coherente con sus acciones agresivas, y derivamos en razones políticas, dejando de lado el tema que nos convocaba: la gramática.

Bueno, pero todo tiene que ver con todo, objetó Emanuel…

Si, y en este caso el ejemplo es lo que dice, que casi siempre es un disparate, pero si aplicamos el principio de causalidad, eso es una complicación porque una causa tiene un efecto y ese efecto tiene otra causa y así hasta a tal punto que seguiríamos hasta el infinito, que no es el problema, el problema es que llegaríamos a una instancia indiferenciada.

Incluso de una consecuencia tan horrorosa donde vos y los individuos que te torturaron podrían ser equivalentes. Carlos me comentó el otro día, que un individuo en el sur o… olvidé ya donde, dijo que al abrir el baúl de su camioneta Ford, supongo que verde, salía el olor de la justicia.

Lo peor no es su perversión, su ignorancia, lo peor es que le atribuimos por una tradición de siglos y de conceptos reiterativos, la condición de ser humano.

Incluso creo que, por esa convicción, la convicción de siglos y siglos de razonamiento (que nos han llevado entre otras cosas a crear una bomba atómica y destruirnos como si tomáramos un vaso de leche) cualquiera que razona es un ser humano.

Tal vez tendríamos que revisar nuestros conceptos. Tal vez tendríamos que reveer el concepto Ser Humano. Aceptamos matar en una guerra para defendernos, pero muchos soldados sufren la absurdidad de matar a otro ser humano a quien no conocen, que probablemente tenga una familia, hijos, digamos sea muy parecido a él mismo.

Yo llevé, hace muchos años, a un soldado de Malvinas a la escuela para que les contara a los chicos su experiencia. Era muy condecorado y les habló de lo terrible que fue esa experiencia para él, les habló del júbilo al llegar con la idea patriótica de recuperar algo de lo propio y del terror a los pocos días cuando las bombas destrozaban los cuerpos de sus amigos.

Uno de los chicos le preguntó si había matado a alguien. Y le contesto escuetamente: Si y eso hace años que no me deja dormir, respondió.

Somos seres extraños dijo Emmanuel, queremos justificar por qué estamos o para qué…

Estamos de acuerdo, incluso te diría que deberíamos saber más de la lengua y de lo que subyace en lo que decimos, pero es por eso que hay que tener un límite y cuando tratamos un tema atenernos a ese tema.

Si no, incurrimos en errores que son lamentables en muchos sentidos. Los que escribieron el libro Nunca más, referido a los derechos humanos, incurrieron en un título absurdo: Nunca más… y da la casualidad que a pocos años de lo terrible que fue nuestra época, volvemos a estar cerca de las peores cosas que nos pueden suceder.

Lo peor siempre vuelve agregó Emanuel. Parece cíclico.

Parecería que sí y lo peor es que queremos consolarnos con palabras, expresó Enrico.

Bueno, pero no te parece que se entiende como esto no debería ocurrir nunca más, aclaró Emanuel.

Seguramente para algunos, pero entonces subyace el verbo deber que suele ser fatal para muchos. Yo era chico y escuché una frase de San Martín que era mencionada con encomio: Serás lo que debas ser y si no, no serás nada.

Es propio de un razonamiento militar frecuentemente estrecho, limitado a la obediencia, puesto que uno es lo que es, pero el extremo de no ser nada, es realmente absurdo.

Basta la lengua para mostrarnos la contradicción, la impertinencia, de lo que se quiere decir, puesto que incurre en una doble negación: No, Nada… Bueno, entonces algo.

Lamentablemente el drama de las palabras en las que siempre desconfío, no está en lo que se quiere decir, sino en lo dicho, o mejor aún no está tanto en la incomunicación, sino en la comunicación porque comprobamos que muchos, demasiados, no saben de lo que verdaderamente hablan cuando están hablando.