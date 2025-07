El meteorólogo alerta: dice ‘rojo’ por ‘lluvias’, dice ‘amarillo’ por ‘vientos’, agrega ‘granizo y actividad eléctrica’. Consigue disparar una preocupación más cercana al miedo que a lograr una actitud ciudadana responsable.

Guardo las macetas, encierro los perros, acomodo los chorizos de arena debajo de las puertas. Despejo las rejillas atoradas con las bolitas de liquidámbar que encuentran, en este invierno feroz, la oportunidad de esparcir sus simientes; no reflexionan, son pura pasión entre tanto cemento. Sus aspiraciones de trascendencia solo provocan resbalones en los vecinos. Tras la ventana, veo el estirón de la palta: sin un tutor, quedará librada a la velocidad del viento y a las rachas que pueden superar lo previsto. Mala mía.

Leo. Espero los primeros indicios de la tormenta antes de meterme en la cama. Tardan. Vuelvo a la cocina, espío el cielo. Por abajo se raya sin truenos. Las nubes se engordan, se amontonan, se tornan grises, se asemejan al violeta, se perciben verdes. Bajan, casi tocan los techos.

Es posible que se abran en torrentes, que inunden los patios, que rebalsen los cordones, que se estacionen pertinaces hasta lograr un ‘catástrofe’ en los titulares de los matutinos. O pueden mutar, abrir una ventana al sol y hacer su tarea a cinco cuadras de distancia. Así viene este desgaste, este cambio que no se doblega aunque se niegue.

Llueve. Es de madrugada. Esa laxitud del agua me relaja, me ahueco en el colchón, más tibia que en las cuevas de piedra, pero en la misma actitud atávica de nuestros ancestros.

Los vidrios de las ventanas tiemblan, convencen a las puertas de que deben golpeatarse aunque estén cerradas. Viento intenso del sur, 40 kilómetros por hora; posibles rachas que superen los 60. Amaga un sol deslucido, enredado en las hilachas que le desgarró a las nubes.

El pino de la esquina, erróneamente plantado en uno de esos maceteros cilíndricos solo aptos para las Espinas de Cristo o las Damas de Noche, cayó sobre la puerta del Todo Suelto.

Por la calle paralela, un ejemplar de jacarandá, jaqueado por un edificio de veinte pisos en construcción, se abatió sobre el asfalto. “Murió a contramano, entorpeciendo el tránsito” dice Buarque, en Construcción.

Con otro devenir, diferente al albañil, los árboles trabajan, comen, bailan, ¿aman? y caen por la avaricia de los mismos sicarios. Dicen, justifican, desarrollan excusas en seductoras propuestas; los exponen en rectángulos miserables en los que tarde o temprano morirán.

Sobre el mediodía en calma, se suceden imágenes de barrios vecinos con bajas similares, un parte de guerra repetido.

Otros, en medio de la pampa o cercanos a las montañas, prosperan en mejores condiciones. La tierra se desgarra para que sus raíces la penetren y las anuda a las rocas antiguas. Así se comen el sol y se beben las lluvias. Testigos del devenir de los hombres, saben de flechas, carretas, y también del Dakar. Aún así, si la comunidad no los defendiera, caerían bajo el filo del hacha o la sierra.

Camino hacia el sur, ya con sol y sin viento. Verla me tranquiliza. Las calles me son familiares. Aunque me detuviera, ellas me conducirían a mi destino.

Para mí, San Francisquito, oficialmente barrio Bella Vista. En medio de la calle, se yergue un árbol de tipa, más de quince metros verdes hacia el cielo. Calle Iriondo, a metros de la avenida. Asentada sobre un cantero amplio, la empodera un cartel que la nombra: Tipa tipu, Patrimonio Forestal.

Los viejos del lugar repiten la historia de un hombre que agradece el nacimiento de su hija a la vida y a la tierra y planta la tipa en el patio de su casa.

Los devenires desencontrados en la historia ferroviaria de nuestro país quitaron vías. Y un día el patio fue calle de tierra. Y otro, pavimento con cordones y veredas.

La curva que soñaron los vecinos dejó pensando a la tipa para llover flores amarillas cada noviembre.

[email protected]. IG: @mariadolores.rodriguez.7