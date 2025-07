León Rozitchner ha intentado pensar el origen del sujeto cuestionando la concepción que del mismo se ha desarrollado en la filosofía racionalista de occidente, pero también en la cosmovisión del mundo que sostiene el monoteísmo patriarcal (judaísmo y cristianismo). Es así como se introduce en el pensamiento de un filósofo que está muy influenciado por estas miradas, como fue Emmanuel Levinas.

Para Rozitchner, el origen del sujeto aparece cuando el niño sale del vientre materno y establece con la madre una relación amorosa en la que aparece el primer contacto con la otra, que va después a condicionar su vida adulta. Se trata de un lenguaje que difiere del lenguaje que después se utiliza para desenvolverse en la sociedad, en el mundo adulto.

Es una comunicación amorosa, hecha de sonoridades, gestos, contactos, caricias, donde todavía no aparece el lenguaje atravesado por la razón patriarcal. El niño aquí comienza a reír, de manera espejada, mirando el rostro risueño de su madre, que hace suya su teta para darle la leche como si se licuara en él.

De esos dos cuerpos fusionados, o tal vez magnetizados -pero siempre formando a la vez un tercer cuerpo, donde no están claros los límites- se forman las primeras pulsiones del niño, que lo acompañarán por el resto de su vida, y en base a ellas las primeras significaciones, el primer universo de representaciones, que condicionará el entramado simbólico a través del cual el niño mirará el mundo, se relacionará con los Otros, amará o peleará. Cuando algo le falte -como hacia cuando le faltaba la teta- tal vez llore, o tal vez luche.

Cuando reciba un gesto amoroso -que en lo más profundo de su cuerpo, tal vez sin darse cuenta recordará el amor de su madre- amará. Cuando alguien pretenda sojuzgarlo, tal vez se revele. Pero en todo caso lo que hay que poder ver es cómo sus primeras experiencias de vida estuvieron signadas por ese acople con el cuerpo de la madre. Nunca el niño está solo. La soledad viene después. Cuando lo alejan del cuerpo de la madre sin tener otro cuerpo en el cual refugiarse, componer, amar y ser amado.

El lenguaje del odio, de la violencia, el lenguaje que ordena obedecer, vendrá después, con la ley patriarcal, que separará a los cuerpos del niño y de la madre, para someterlos a otros cuerpos. El filosofo Levinas, tributario de las filosofías occidentales linderas con el monoteísmo patriarcal, desplaza a la madre como instancia primigenia de constitución subjetiva, para ubicar la palabra de Dios, encarnada en el rostro de un Otro que nos observa, nos ordena, nos prohíbe y nos juzga.

Ese Otro, como rostro que porta la palabra divina, será abstracto, absoluto, inmaterial, eterno. De esta forma se desplaza el cuerpo de la madre, que para el cristianismo es impuro, y toda la relación libidinosa que ésta tiene con el niño. Se trata de una mirada descarnada, metafísica, incorpórea y fantasmagórica, ya que el rostro de Dios estaría en todas partes, y nos vigilaría, aterrándonos, volviéndonos paranoicos.

El Dios, Padre de todos, en todos los tiempos y lugares, creador del mundo, del hombre y de la mujer, determina el comienzo de la historia humana a través de un mandato: “No matarás”. De esta forma desplaza el mensaje primigenio en el que se forman los niños en su relación con la madre. En esa relación, la madre no prohíbe, porque el mensaje es el “Vivirás”.

Un mensaje sostenido con gestos concretos, materiales, con todo el cuerpo amoroso implicado. Es así como se pasa de un mundo protegido y sensual, ligado el yo con el otro, a un mundo solitario, de hombres que obedecen, sin saber primero lo que es Amar.

Por lo demás, hay que señalar claramente que el “No matarás”, en muchos casos, es el mandato que los cuerpos sometidos a un poder mortífero pronuncian una vez que aprenden primero a amar la vida (es decir, es una respuesta, frente al peligro de muerte). Por lo tanto, el no matarás es un imperativo segundo con respecto al “vivirás”.

Negando el amor primigenio de la madre -lo que hace la religión y las filosofías que han cimentado gran parte del pensamiento occidental- se establece un origen de nuestra conciencia frente a una nada aterradora en la que nos vemos frente al abismo, a lo inconmensurable, en una absoluta soledad.

Para salir de ella estas filosofías necesitan recurrir a Dios, y establecerlo como una fuerza originaria, un paraguas para protegernos frente a aquella nada.

Este tipo de concepciones suelen surgir también durante las épocas de catástrofes, cuando todo se está derrumbando (Levinas fue un judío que vivió el exterminio del nazismo, y muchos intelectuales argentinos fueron influenciados por sus ideas después del terror de la dictadura) y los pensadores necesitan ponerle orden al pensamiento, a través de ciertos mandatos, como el No Mataras que le ordeno Dios a Moisés. Pero ese “no mataras”, nos dirá Rozitchner, no puede estar en el comienzo de la estructuración psíquica del ser humano. Lo que está al comienzo no es un mandato sino una afirmación vital: el “vivirás” de la madre.

Hay por lo tanto, para aquellas filosofías, un Otro -con mayúscula- que es absoluto e infinito, que se refleja en el rostro de cualquier persona que miremos a los ojos, sin importar si es un ser bondadoso, un represor o un asesino. El rostro de esa persona porta el mandato divino, que nos obliga, nos juzga, nos persigue, nos sanciona.

Desplazado el amor de la madre como otro originario, queda en el origen una obligación, un juicio, frente al cual una de las consecuencias es la paranoia.

¿Qué otro gesto, que otra respuesta se puede esperar del ser humano si en su origen constitutivo se encuentra con este rostro? Diferente sería, incluso para pensar una salida política, ligada a una reconstitución del sujeto, si volvemos a colocar en el origen a la madre, que no obliga ni prohíbe.

No se trata de otra cosa que de una posible práctica política amorosa, que nos ligue al otro, constituyendo otro tipo de sociabilidad.

Tal vez ya no se trataría de una moral, sino de una ética por la vida (es decir, de una pulsión profunda y primigenia) que nos surge espontáneamente).