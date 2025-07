Gracias a un gol en el minuto 99, Independiente Rivadavia venció 2 a 1 a Central Córdoba de Rosario y es el primero en meterse entre los ocho mejores de la Copa Argentina. El conjunto mendocino espera ahora por el vencedor del cruce que animarán San Lorenzo y Tigre este sábado desde las 16:15.

El conjunto rosarino, actualmente en la Primera C, venía de batacazo en batacazo ante equipos de la Liga Profesional (sacó a Sarmiento en 32avos y a Gimnasia en 16avos) y la cosa parecía que seguiría en esa sintonía cuando Facundo Marín metió un lindo tiro libre a la media hora de juego para el 1-0 de Central Córdoba. No quedó del todo claro si el arquero Ezequiel Centurión se comió el amague del zurdo Tomás Ramírez a la hora de patear, pero lo cierto es que dio unos pasos para el otro lado y ya no tuvo chances de detener el derechazo de Marín a su palo.

Pero Independiente Rivadavia reaccionó justo antes del entretiempo, con un gran cabezazo de Iván Villalba tras un centro de tiro libre del colombiano Sebastián Villa.

Los mendocinos buscaron y buscaron durante toda la segunda parte pero los charrúas aguantaban a pesar de algún que otro susto y todo parecería ir a los penales. Al menos hasta que en los últimos minutos de los diez de descuento pasó de todo. Primero, fue expulsado Marín, el autor del gol, y al ratito, Villa sacó un tiro libre desde atrás de mitad de cancha, el paraguayo Alex Arce ganó de cabeza y, mientras la pelota recorría la línea tras pegar en el palo, Mauricio Cardillo la empujó para desatar la locura mendocina en San Luis.