The Disaster Artist: Obra maestra. La locura más reciente del actor James Franco como director, que también actúa en este film basado en la película The Room (2003), irresponsabilidad del ignoto Tommy Wiseau, que llegó a convertirse en un film de culto en los Estados Unidos justamente porque no hay en él ni una sola cosa que esté bien. (Village Recoleta, Hoyts Abasto, Lorca, Cinemark Palermo, Atlas Patio Bullrich, Cinemark Caballito, Cinemark Puerto Madero, Village Caballito, Belgrano Multiplex, Showcase Belgrano, City General Paz, Arte Multiplex, Hoyts DOT).

Lidia Borda se presenta en el Centro Cultural Torquato Tasso, en el marco del Festival de Música de este espacio de San Telmo (Defensa 1575). Con dirección y arreglos de Daniel Godfrid, mostrará los temas de su premiado último disco, En vivo, Teatro Coliseo. Hoy a las 21.

Hoy a las 20 será la primera función del clásico ballet navideño El Cascanueces en el teatro Colón. Podrá verse en vivo desde la pantalla gigante de Plaza Vaticano. Con dirección de Paloma Herrera al frente del Ballet Estable del Colón, coreografía de Rudolf Nureyev, reposición coreográfica de Aleth Francillion, dirección musical de Enrique Arturo Diemecke, al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la participación del Coro de Niños del Teatro Colón dirigido por César Bustamante. Los bailarines Macarena Giménez y Maximiliano Iglesias interpretan los roles protagónicos de Clara y el Príncipe.

CINE

Good Time: Viviendo al límite, de Ben y Josh Safdie. La dupla de hermanos-cineastas neoyorquinos integra la corriente más vital del cine indie estadounidense. Aquí presentan una historia que vuelve una y otra vez sobre la locura, el desacople, aquello que no termina de encajar en la sociedad de su país. (Village Recoleta, Lorca, Cinemark Palermo, Atlas Patio Bullrich, City General Paz, Showcase IMAX Theatre, Hoyts Unicenter).

Asesinato en el Expreso de Oriente, de Kenneth Branagh. Actor, cineasta, dramaturgo y, claro, también inglés, en su rol de director Kenneth Branagh se ha especializado en llevar al cine piezas clásicas de la literatura y el teatro de su país. Ha adaptado a Shakespeare, el Frankenstein de Mary Shelly y ahora avanza sobre la obra de Christie, filmando una novela que también es un clásico del cine. (Village Recoleta, Hoyts Abasto, Cinemark Palermo, Atlas Patio Bullrich, Cinemark Caballito, Cinemark Puerto Madero, Village Caballito, Belgrano Multiplex, Showcase Belgrano, City General Paz, Hoyts DOT, Village Avellaneda, Showcase IMAX Theatre, Hoyts Unicenter).

La Guerra de las Galaxias, Los últimos Jedi. El Episodio VIII, con dirección de Rian Johnson, respeta los elementos litúrgicos de una de las series cinematográficas más destacadas de la historia del cine. Y vuelve a manejar con equilibrio las herramientas de la acción y el humor. (Village Recoleta, Hoyts Abasto, Cinemark Palermo, Atlas Patio Bullrich, Monumental, Atlas Alcorta, Cinemark Caballito, Cinemark Puerto Madero, Village Caballito, Belgrano Multiplex, Atlas Flores, Showcase Belgrano, City General Paz, Arteplex Del Parque, Hoyts DOT).

El implacable, de Martin Campbell, con Jackie Chan y Pierce Brosnan. Rara avis en la carrera individual de los dos protagonistas, la película dirigida por el director neozelandés desarrolla, al mismo tiempo, escenas de acción y un drama político que toca temas reales y dolorosos. (Village Recoleta, Atlas Flores, Showcase Belgrano, Village Avellaneda, Showcase IMAX Theatre, Showcase Haedo, Cinema Adrogué).

Asuntos de familia, dirigida por Maha Haj. La directora de origen árabe propone, con un costumbrismo moderado, un retrato multigeneracional de una familia que habita en distintos lugares del territorio israelí-palestino. (Belgrano Multiplex, Arte Multiplex, CPM Cinemas Paseo Adrogué).

Arpón, de Tom Espinoza. Arpón propone como escenario una escuela secundaria del conurbano más o menos profundo. El protagonista es Germán Argüello, el director de la escuela, que en la primera escena parece obsesionado por revisarle la mochila a todos los alumnos de la institución. Una de las alumnas, Cata, se negará a ser revisada y armará un escándalo. (Cine.Ar Sala Gaumont).

Thor: Ragnarok, de Taika Waititi. Utilizando la franquicia Marvel apenas como punto de partida, el director neocelandés se muestra desprejuiciado y abre una puerta hacia películas de superhéroes más libres, divertidas y relajadas, donde la aventura convive sin problemas con el buen humor. (Village Avellaneda, Showcase IMAX Theatre, Showcase Haedo, Hoyts Temperley, Hoyts Quilmes, Cinema Adrogué).

OTRO CINE

Ciclo Bergman: El huevo de la serpiente, de Ingmar Bergman. La obra fundamental de célebre director sueco es revisada en este ciclo para acercar al público los films en el marco de una presentación y un debate. Cine Cosmos UBA, Corrientes 2046. Hoy a las 16.20.

Los decentes, de Lukas Valenta Rinner. Malba, Figueroa Alcorta 3415. Hoy a las 18.

Contraté un asesino a sueldo, de Aki Kaurismaki. Palais de Glace, Av. Del Libertador 1428. Hoy a las 19 hs.

Cemento, de Lisandro Carcavallo. Cine Cosmos-UBA, Corrientes 2046. Hoy y mañana a las 21.10.

Corralón, de Eduardo Pinto. Malba, Figueroa Alcorta 3415. Hoy a las 22.

La fiesta inolvidable, de Blake Edwards. Auditorio Apoc, Bartolomé Mitre 1563. Hoy a las 18.30.

Dos amores en París, de Eric Lavaine. Cine Cosmos UBA, Corrientes 2046. Hoy y mañana a las 17.10.

Al centro de la tierra, de Daniel Rosenfeld. Malba, Figueroa Alcorta 3415. Hoy a las 20.

Bienvenido a Alemania, de Simon Verhoeven. Cine Cosmos UBA, Corientes 2046. Mañana a las 16.20.

Heterofobia, de Goyo Anchou. Malba. Figueroa Alcorta 3415. Hoy a las 0.

Sinfonía para Ana, de Virna Molina y Ernesto Ardito. Cosmos UBA, Corrientes 2046. Hoy y mañana a las 18.35 y 20.50.

Djam, una joven de espíritu libre, de Tony Gatlif. Cine Cosmos-UBA, Corrientes 2046. Hoy y mañana a las 19.

MÚSICA

Gillespi se presenta en Bebop Club, Moreno 364, con dos funciones. Hoy a las 21 y a la medianoche.

Edu Pitufo Lombardo. Los Chisperos, Pje. San Lorenzo 365. Hoy a las 21.

Sonora Porteña presenta Llena mi alma de cumbia. Club Cultural Matienzo, Pringles 1249. Hoy a las 23.30.

The jazz coctail hours: Ella & Louis. Bebop Club, Moreno 364. Hoy a las 18.

Cuban Jazz Proyect. Velvet Club, Salta 755. Hoy a las 21.30.

Soneros del Calamaní. Café Vinilo, Gorriti 3780. Hoy a las 21.

Lidia Borda. Torquato Tasso, Defensa 1575. Hoy a las 21.

Viticus. Niceto Club, Niceto Vega 5510. Hoy a las 21.

Fackass. Niceto Club, Niceto Vega 5510. Hoy a las 21.

Sara Hebe y Ramiro Jota. Niceto Club, Niceto Vega 5510. Hoy a las 23.50.

Sudan III. Niceto Club, Niceto Vega 5510. Hoy a las 23.50.

2 Minutos. Teatro Flores, Rivadavia 7806. Hoy a las 19.

Orquesta Típica La Vidú. CAFF, Sánchez de Bustamante 772. Mañana a las 20.

Horcas. Montana Bar, República del Líbano 3100, Isidro Casanova. Hoy a las 21.

Damas Gratis. Lúkovo, Santamarina 167, Monte Grande. Hoy a la medianoche.

Festival de Afrobeat Independiente. Tocan Don Genaro Metaiponga y Luka. Parque Avellaneda, Av. Directorio 4000. Gratis.

TEATRO

Luisa, de Daniel Veronese (foto), con Denise Cotton. En El método Kairós, El Salvador 4530. Hoy a las 19.

Clara, de Sofía Wilhelmi, con Claudio Mattos. El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Hoy a las 22.30.

Inodoro Pereyra “a ciegas”, de Gerardo Bentatti, con Martín Bondone y Nora Sarti. Centro Argentino de Teatro Ciego, Zelaya 3006. Hoy a las 22.

Microteatro, obras breves. El Quince Bar, Serrano 1139. Desde las 19.

Luces (La revolución). Centro Argentino de Teatro Ciego, Zelaya 3006. Hoy a las 21.

El huésped vacío, de Ricardo Prieto, dirigida por David Tache. La Fábula, Agüero 444. Hoy a las 20.20, 20.50, 21.20, 21.50 y 22.20.

PIBES

Disney Momentos Mágicos. Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. Hoy a las 16.

Club del Libro. Espacio experimental de lectura. La Nube, Jorge Newbery 3537. Hoy de 10 a 13. Gratis.

La vuelta al mundo en navidad. Alparamis, Av. del Libertador 2229, Olivos. Hoy a las 11.30.

El regalo perfecto. Alparamis, Av. del Libertador 2229, Olivos. Hoy a las 16 y a las 18.

Las aventuras de Nipólito. Circo por Andres Burgos. Complejo Cultural Chacra de los Remedios, Parque Avellaneda, Directorio y Lacarra. Hoy a las 17. A la gorra.

Museo del humor. Muestras para toda la familia. Av. de los Italianos 851,

Puerto Madero. Hoy de 10 a 20.

En la Boca, la historia se viste de cera. Museo de cera. Museo Histórico de Cera, Del Valle Iberlucea 1261. Hoy de 11 a 18.

Museo Municipal del Juguete. Colección de juguetes, propuesta lúdica y montaje inspirado en el mundo del juego y la infancia. General Lamadrid 197, Boulogne. Hoy de 11 a 17.

Museo Argentino de Ciencias Naturales. Muestra permanente. Av. Ángel Gallardo 490. Hoy de 14 a 19.

Manzana de las luces. Visitas guiadas. Perú 272. Hoy a las 15, 16.30 y 18.

1, 2, 3… ¡Grabando! Una historia del registro musical. Exposición interactiva, visitas guiadas y talleres. Espacio Fundación Telefónica, Arenales 1540. Hoy de 14 a 20.30.

Ojitos. Arte contemporáneo para niños. Galería de arte. Zapiola 2196. Hoy de 11 a 19. Gratis.

Visitas a la calesita del Museo Histórico Saavedra. A cargo del Prof. Daniel Di Lorenzi. Crisólogo Larralde 6309. Hoy a las 11 y a las 16.

Parque navideño en la ciudad. Actividad recreativa. Hoy de 10 a 20 y mañana de 10 a 15. Plaza Intendente Seeber, Av. Del Libertador y Av. Sarmiento. Gratis.

Mi amiga la oscuridad. Centro Argentino de Teatro Ciego, Zelaya 3006. Hoy a las 17.

ETC.

Miró: la experiencia de mirar. La muestra centrada en el artista catalán durante las últimas dos décadas de su vida continúa en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Hoy de 10 a 20. Gratis.