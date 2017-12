“Frente a distintos hechos violentos que sufrimos diariamente, nos convoca la necesidad y urgencia de desnaturalizar la violencia de género”, dicen las integrantes de Despierta Conurbana, joven “colectiva” que surgió al sur del conurbano bonaerense hace apenas unos meses y organizó un festival multidisciplinario por la igualdad de derechos que lleva el mismo nombre. Se desarrollará hoy desde la tarde hasta la noche en el Teatro de las Nobles Bestias, emblema cultural de la localidad de Temperley, y su programación incluye charlas, talleres, stands, muestras y espectáculos vinculados con temáticas de género.

Julia Celeiro es una de las organizadoras. Pero enseguida aclara que el colectivo tiene un espíritu horizontal. “Planteamos hacer un evento artístico para concientizar a toda la comunidad, pero también a nuestro círculo más cercano”, contó a PáginaI12. Fue un episodio concreto el que originó el colectivo que posteriormente pensó este festival. La cantante Fiorella Lombardo denunció públicamente a Paulo, un artista de la zona, por golpearla. Entonces mujeres del arte, la comunicación, la cultura, la salud y la educación decidieron organizarse. “En nuestro ambiente pareciera que está todo bien, pero pasan un montón de cosas. Nuestra idea es seguir trabajando; éste es el primer festival que hacemos y es bastante a pulmón”, expresó la fotógrafa, una de las coordinadoras de las Nobles.

A partir de las 17 habrá distintas charlas: “Perspectivas de género”, con Claudia Juan y Claudia Perugino; “¿Cómo piensa el patriarcado?”, con Julia Beitelmajer; “Violencia obstétrica”, con el grupo Ñuñu; y “Deconstrucción de los roles en clubes nocturnos y el cuidado colectivo de los cuerpos”, por Hiedrah. Desde las 18.30 se desarrollarán los talleres. Entre ellos, hay sobre la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, reconocimiento de violencia mediática y en el arte y disidencias travestis y trans. Muestras, intervenciones y espectáculos comienzan a las 21. Participarán Gabriela Pages, Laura Pagés (títeres para adultos), Lucrecia Vichenza, Colectivo en Marcha, Eugenia Leyes (teatro), Martina Cruz, So Sonia (poesía oral), Ganges Baby GB. Ft ShePibbas, Dj Mica Towers (música), Lorena Torelli y Stéphanie Damé (circo), María Isabel (muestra collage), Piel de Gallina (fotografía) y Brenda Klee (pintura digital y mixta). Habrá stands de Suteba, ATE, la Campaña Nacional por el aborto libre, seguro y gratuito y Editorial Chirimbote, entre otros. La cita es en 14 de julio 142 desde las 15.30.

“Creo que quienes trabajamos en el ámbito artístico tenemos una posibilidad enorme, tanto desde los espacios como desde los escenarios, de visibilizar para que cada vez seamos más, hasta que ya no quede intersticio posible para ciertas prácticas que no queremos en nuestras vidas”, expresó la poeta y gestora cultural So Sonia. “Creo fuerte que la red es la clave. Estar juntas nos da la fortaleza para atravesar este tiempo de cambios. Visibilizar las prácticas violentas de un hombre en un contexto artístico no es censura, es proteger al entorno. El principio básico es el de construir espacios donde podamos bajar las armas y confiar, porque ahí es cuando realmente puede existir el goce, el crecimiento y la construcción.”