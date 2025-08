Estuve una semana en Concepción, Chile.



Hace algunos años, nos invitan con mi amigo a realizar un taller intensivo de escritura para teatro. Al lado del río Biobío se erige un edificio deslumbrante. No usaría para describir en otras oportunidades ni el verbo “erige” ni el adjetivo “deslumbrante”, pero para ese teatro no encuentro palabras más adecuadas. Es un polo cultural de la región donde se hacen conciertos, obras, exposiciones. Una obra arquitectónica de enormes dimensiones con una sala para 1200 personas y una de cámara para 300. De noche se ilumina blanca, casi fosforescente, como si estuviera hecha de la materia de la luna.

En el hall de la sala principal, contrastando con las geometrías del entorno, hay un gran mural textil en homenaje de los bordados de Violeta Parra, pequeñas escenas de la vida cotidiana, peces, soles, montañas, mar, delineados con delicadeza por manos pacientes. Nos hospedan en el mismo teatro. En uno de los últimos pisos hay dos departamentos confortables. A la noche somos los únicos habitantes, con las personas de seguridad. Le comento a la directora del teatro que no solo me gusta dormir en el teatro, sino contar una y otra vez que dormimos en un teatro, experiencia poco habitual para quienes tenemos un vínculo teatral estrecho. En esos días también nos ponemos al día con mi amigo a quien no veo tanto en el cotidiano. Comemos en el mercado municipal que queda cerca del teatro. Al entrar, unas mujeres que trabajan en los puestos le dicen a mi amigo, "ven a comer acá, muñeco, hay caldo de mariscos, cazuelas", y otras frases que no llego a escuchar. Me pasa cada vez más seguido que al comenzar a envejecer me vuelvo invisible y eso es un mini alivio.

Nos sentamos en el mismo puesto cada año, la señora que cocina nos reconoce, nos sirve el menú del día, que es sabroso y barato. Ahí conversamos un poco mientras el viento frío se cuela por todos lados y la comida nos va calentando por dentro. Regresamos a una sala pequeña donde tendremos las actividades, acomodamos las sillas alrededor de una mesa. Antes de comenzar el taller tengo ansiedad por cómo trascurrirá el encuentro con esas personas que desconocemos, pero a medida que pasan los días, la extrañeza desaparece y la cosa comienza a fluir. Me sorprende el entusiasmo y arrojo que tienen quienes participan. Los proyectos que traen se escriben casi dando la espalda al desaliento de este momento histórico, un mini refugio, una realidad paralela donde se intercambian historias.

Concepción tiene fama de ser una fuente de talento musical, como pueden ser aquí La Plata o Rosario. La primera vez que fuimos al teatro vino al taller uno de los ganadores de la versión chilena de La Voz, traía sus canciones y quería llevarlas hacia el teatro, pensar los cruces. Cantó amablemente algunos temas en su momento y participó con alegría. Esta vez llegaron dos personas que venían de la música, una cantante de una banda ultra indie que trabajó un texto dramático que le daba voz a un neumático que ardía en una manifestación, esa voz insurgente se desplegaba e iba narrando gran parte de las luchas sociales chilenas, de lo abstracto de ese objeto icónico de barricada, su texto derivaba en las voces de las mujeres que la precedían, una estirpe incansable de obreras dispuestas a no rendirse.

Hace tiempo que la frontera entre la escritura para teatro y la poesía se ha tornado difusa. El texto de esta chica irradiaba dolor, belleza y una fuerza incansable, también tenía un trabajo minucioso con las palabras, las reiteraciones, la cadencia. Ella hacía canciones y esa era su manera libre de intentar la dramaturgia. Otro músico y sonidista escribió un texto que reconstruía la figura de un padre ausente, un mecánico en una fábrica, una suerte de biopic sensorial que narraba una época en esa ciudad nubosa, de edificaciones grises e igualitarias, en el texto había un trabajo destacado de lo sonoro, de aquello que se podía inferir más allá de lo que los personajes pronunciaban, lo que se escuchaba detrás de las palabras, la banda sonora de esa vida provinciana.

Cada integrante se acercaba en las tardes a escuchar y aportar su plan de escritura. Tener un plan de escritura supongo que ordena los días y le da un sentido al caótico devenir. A través de los días vamos conociendo más en qué anda pensando esa persona que en un principio se acercó en silencio y con distancia. Algo cede, la escritura comienza a imponerse. Hacia el final, uno de los participantes, después de que analizáramos su texto, dijo quela escritura es un acto tan solitario y no suele tener grandes repercusiones que él necesitaba escribirlo todo, como si se auto combustionara. Quedarse sin resto. Decir para después callar.

Cruzo de nuevo la cordillera, momento de terror y belleza, el avión se sacude, pero los picos nevados de las montañas están ahí en toda su opulencia. El sol resplandece en cada movimiento del avión, un susto y un nuevo destello. Después la cordillera queda atrás, Chile se va alejando en los días. Tengo un turno médico al que llego sobre la hora. Me mandan a un piso a esperar ser llamado por mi apellido. En el piso no hay nadie, espero, nadie me llama, me comienzo a inquietar, me pude equivocar de piso, puedo perder el turno. Hay un televisor prendido. Se ve con mala definición un documental de la sobreviviente señal Encuentro. Una cantante chilena habla de Violeta Parra, de su lucha, de la manera delicada en que se acercaba a las comunidades más necesitadas a poner su oído, a recopilar canciones que flotaban en la oralidad. Cómo Violeta se convirtió en alguien que se conoce aún para quienes no la conocen. Se me ocurre que sucede aquí con María Elena Walsh, que la tararean aún quienes poco sabían de su existencia. La cantante comienza a cantar su versión de “Volver a los diecisiete”. “Volver a los diecisiete/después de vivir un siglo/es como descifrar signos/sin ser sabio competente/volver a ser de repente/tan frágil como un segundo”.

Escucho, los nervios se aflojan, tarareo en silencio, me calmo, una emoción ancestral me sucede. Una voz que viene desde lejos, más allá de la cordillera.