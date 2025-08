En la previa de un nuevo partido del Inter Miami en la Leagues Cup mexicana-estadounidense, Rodrigo De Paul habló por primera vez públicamente sobre su mudanza al fútbol norteamericano y dejó en claro que fue una decisión consultada de antemano con Lionel Scaloni.

"Yo a él lo conozco un montón y él me conoce a mí... Yo siempre se lo digo a él y a todos los que me rodean, para mí lo más importante es la Selección Argentina, está por arriba de todo y absolutamente todo. Para cuidar ese lugar uno tiene que hacer muchísimo esfuerzo", inició su explicación el volante de 31 años, quien sorprendió con su cambio de liga poco antes del Mundial.

"Entonces la charla con él fue simple -continuó-. Qué necesitaba de mí, si necesitaba algo en particular, que juegue en alguna liga, que compita de alguna manera. Y me dijo que simplemente necesitaba que yo compita y juegue la mayor cantidad de partidos posibles... Y fue claro, me conoce por lo que puedo dar dentro del vestuario, en la cancha, entonces bueno, que me iba a evaluar por lo que hacía ahí en el campo de juego. Fue una charla que me dejó tranquilo para terminar de tomar la decisión".



De Paul es uno de los nombres que acompañó prácticamente todo el ciclo de Scaloni en la Albiceleste. Se fue ganando su espacio como titular hasta romperla en la final de la Copa América 2021 contra Brasil y, a partir de ahí, se transformó en una pieza inamovible del mediocampo y socio número uno de Lionel Messi dentro y fuera del campo de juego. Ahora, luego de nueve años en el fútbol europeo, decidió pasar a una liga menos competitiva como la MLS y comenzaron las dudas sobre su futuro.

Con Messi, todos los días

Sobre Messi y la obvia influencia en su llegada, explicó en diálogo con ESPN: “Él tuvo la grandeza de meterse mucho en la negociación, estaba muy pendiente. Me llamó cuando se hizo, apenas llegué a Miami, él vino a recibirme a ver cómo estaba y qué necesitaba”.

“Con Leo siempre tuvimos el sueño, el deseo de jugar juntos en un club, de compartir todos los días. Cada vez que nos reuníamos con la Selección, el día a día era increíble”, agregó sobre con quien ya jugó su primer partido, el miércoles ante Atlas de Guadalajara, con triunfo 2-1 con gol agónico de Marcelo Weigandt, exlateral derecho de Boca.

“Quería sentir esa sensación de jugar todos los días con el mejor de todos. Fue un sueño del que siempre íbamos charlando. (...) Se dio la situación, no fue buscada. Tenía contrato con el Atlético Madrid, pero el sueño estaba ahí”, completó De Paul sobre la transferencia, a préstamo hasta fin de año (para esquivar una regla de fair play financiero del torneo). En enero 2026 se concretará la venta, que ronda los 16 millones de euros aproximadamente.

Inter Miami vs el Necaxa de Gago

Así las cosas, el 7 y el 10 podrían tener su segundo partido juntos a nivel clubes este sábado a las 20, cuando Inter Miami reciba al Necaxa de otro viejo conocido, Fernando Gago, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup. El Necaxa viene de vencer 3-1 al Atlanta United con un doblete de Tomás Badaloni (exGodoy Cruz). Vale recordar que este torneo consta de dos zonas, una con 18 clubes de la MLS y otra con 18 de la Liga MX, que jugarán tres partidos entre sí, clasificándose los mejores cuatro de cada lado a cuartos de final. De terminar en empate alguno de los partidos de estas tres fechas, se definirá al vencedor por penales, ganando este un punto extra.