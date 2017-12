Bajo el lema “Por una Navidad sin presos políticos”, militantes de distintas organizaciones sociales y políticas se movilizaron hasta los penales de Ezeiza y Marcos Paz para reclamar la liberación de los ex funcionarios y dirigentes peronistas detenidos durante los últimos dos años, en el marco de la persecución política desatada por el gobierno de Mauricio Macri contra opositores y personas vinculadas a la gestión anterior. La “Jornada Nacional por la Libertad de los Presos Políticos” comenzó en el Complejo Penitenciario Federal I, ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, donde hubo una ceremonia interreligiosa de la que participaron representantes de los cultos judío, católico, envangélico, musulmán y de pueblos originarios. “Estamos perdiendo el Estado de derecho mientras una parte del pueblo está despierta y la otra sigue dormida”, dijo Alicia Sánchez, esposa de Luis D’Elía. Y anticipó que, junto con organismos de derechos humanos, analiza hacer una presentación ante organismos internacionales “para que se sepa lo que está pasando acá y liberen a nuestros dirigentes”. Luego hubo otra ceremonia en Marcos Paz. En los penales de Ezeiza y Marcos Paz están detenidos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini y el ex vicepresidente Amado Boudou, entre otros.