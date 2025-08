Franco Colapinto tuvo uno de los sábados más felices desde que es piloto de Alpine. Es que el argentino combinó una buena práctica libre con la clasificación para Q2, por delante de su compañero Pierre Gasly, que no pudo superar esa barrera. La qualy del Gran Premio de Hungría se completó con el decimocuarto puesto para la largada del domingo a las 10, con el monegasco Charles Leclerc y su Ferrari como sorprendente líder.

Las buenas sensaciones para Colapinto arrancaron en el último ensayo libre, cuando fue mejorando su registro en cada intento y terminó quedando en el puesto 13, con tres décimas de ventaja sobre Gasly, que finalizó 18. Con esa confianza, el argentino encaró la qualy y superó el primer corte en el último lugar con un tiempo de 1m15s875, a 664 milésimas de Oscar Piastri, el más veloz en esa tanda. Y lo más importante, relegó a Gasly, que finalizó 17° a una décima del argentino.

Ya en la segunda tanda, la pista pareció cambiar y el rendimiento del Alpine ya no fue tan consistente y Colapinto no pudo mejorar su registro, primero por no respetar el límite del circuito en la curva 9 y luego con un tiempo de 1m15s190, que sólo le alcanzó para superar a Kimi Antonelli, que también sufrió la quita de su mejor marca por salirse del circuito. De esa manera aseguró el puesto 14 para la parrilla del domingo.

“Es una buena qualy, dimos un buen paso en unas cosas que entendimos en el auto", explicó el argentino, que se sintió competitivo después de un viernes en los últimos lugares. "Hay que seguir trabajando, fue un buen día. No está mal largar 14, hay que ver mañana (por el domingo). Tuve buen ritmo de carrera en los entrenamientos y eso me da expectativa e ilusión. Es difícil pasar acá, pero con una buena estrategia podremos ir para adelante”, se entusiasmó Colapinto, aunque también se mostró cauteloso porque calificó a su auto como "inconsistente". “Fui bien en la FP3, dimos un pasito. En Q1 hice dos vueltas muy buenas. En la Q2 no tuve grip, no sé qué pasó. Son momentos que el auto se desconecta un poco y nos cuesta toda la vuelta. Paso de un auto que se siente bien a uno que es difícil de manejar. Esa inconsistencia me está costando”, contó el argentino.

En la punta de la parrilla, la gran sorpresa la dio Leclerc, que por primera vez en el fin de semana pudo superar a los McLaren y se quedó con la pole position con un tiempo de 1m15s372, con 26 milésimas de ventaja sobre Piastri y 41 sobre Norris. Atrás se encolumnaron George Russell con el Mercedes y los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.