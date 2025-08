Tras el veto presidencial a los proyectos que establecían un aumento a las jubilaciones, reinstauraban la moratoria previsional y declaraban la emergencia en discapacidad, la legisladora de La Libertad Avanza de Funes, Rocio Bonacci admitió en declaraciones que le genera “incomodidad” tener que respaldar la decisión, con especial énfasis en la declaración contra la emergencia en discapacidad, tras argumentar que en su pasado como estudiante de kinesiología le gustaba “trabajar en el sector”. Sin embargo, reafirmó su “lealtad” y anticipó que acompañará la decisión del Gobierno Nacional.

“Sé lo que pasa, sé cómo se vive, sé lo bueno del gobierno anterior y sé lo malo. Es lo que más me toca pero las tres cosas es difícil, pero lo vamos a acompañar”, sostuvo en declaraciones radiales.

Cuando le consultaron cuál de los tres proyectos le incomodaba apoyar en el veto, dijo sin titubear que era el de discapacidad ya que en sus pasos por la carrera de kinesiología lo que más le interesaba trabajar era justamente en discapacidad a lo que le refutaron con la siguiente pregunta: “¿Y por qué no votas en contra?” y Bonacci sentenció: “Porque yo acompaño al presidente, soy oficialista y aunque a veces no me guste estoy ahí”.