“Los pianos siempre están cerca”, desliza, entre cómica y misteriosa, la compositora berissense Noelia Sinkunas. Se refiere a su último descubrimiento: un piano Bechstein de exactamente 100 años de antigüedad que será oficialmente presentado al público el próximo 16 de agosto, en la reapertura del “Almacén Cuyano”. Se trata de un espacio cultural que supo gestionar su padre, el también músico Juan Páez, que ahora se llamará “Club Unión y Perseverancia”, en referencia tanto al último álbum de Sinkunas como a las calles de su Berisso natal.

Sinkunas es la tercera generación de una familia de tangueros. Empezó su abuelo, Juan Pedro Sinkunas, a quien un locutor le cambió el apellido y lo bautizó “Páez”. Siguió su papá, que fue apodado “Juancito” Páez, y después llegó ella, Noelia, que decidió mantener el lituano “Sinkunas”, y ya cuenta con siete álbumes en total bajo el brazo. Empezó a tocar a los cinco años en un teclado de su papá, y nunca más paró. A los nueve entró a la Escuela de Arte de Berisso, más tarde estudió piano con orientación “experimental” en el Bachillerato de Bellas Artes, y después se formó en composición en la Facultad de Artes de la UNLP. “Vengo en esta desde chica”, explica entre risas. En diálogo con Buenos Aires/12, Sinkunas reflexiona sobre la evolución de su carrera, sus giras por Europa y la reapertura del espacio cultural familiar, en el marco de un presente artístico marcado por la proyección internacional y el compromiso con la escena local.

-¿Me querés contar sobre los inicios de “El Almacén Cuyano”, ahora “Club Unión y Perseverancia”?

-Mi papá, hace muchos años, en el fondo de la casa abrió un lugarcito para unas 60 personas, donde se hacían peñas una vez por mes. Después se cansó, es difícil llevar adelante un lugar, y con la cuarentena quedó parado. El año pasado pregunté en Instagram si alguien tenía un piano que yo pudiera cuidar. Y se develó el misterio: la pianista no tenía piano. Mucha gente me escribió. Terminé haciendo un crowdfunding para comprar uno… y lo conseguimos. Ese piano está ahora ahí, en la casa de mi papá, que es mi casa natal. Tardó bastante porque hubo que mudarlo, arreglarlo, afinarlo, hacerle cosas. Ahora ya está listo y lo vamos a inaugurar el 16. La idea es abrir el bar otra vez y deseamos poder hacerlo de forma mensual.

El protagonista de la noche será un piano Bechstein de 100 años recuperado.

Vamos a tocar en formato quinteto: Julia Subatín en contrabajo, Nacho Santos en bandoneón, Caro Rodríguez en violín y como invitado Lucas Marcelli en guitarra. Va a abrir el concierto mi papá, con cantantes con los que él trabaja. Él tiene un taller de canto en Cultura de Berisso, así que algunos de esos cantantes van a participar. Esto es como una segunda vuelta: el año pasado filmé un videoclip del tema “Tradición”, de mi disco “Unión y Perseverancia”, en la puerta de mi casa; cortamos la calle, armamos un quilombo hermoso, y ahí mi papá también estuvo con el taller de canto. Ahora vamos a hacerlo puertas adentro, fomentando este espacio de barrio, que es único: no hay otro lugar así en la zona, y menos con un piano de cola como este, que es increíble. Así que para mí es un evento muy importante y muy especial.



-¿Y el piano?

-Es un Bechstein de 1925, tiene 100 años. Era de la familia de Sebastián Piana, compositor de tango. (El compositor, ni más ni menos, de “Milonga Sentimental”). Es una cosa muy increíble.

-¿Cómo lo conseguiste?

-Me escribió un amigo sonidista a quien se lo habían ofrecido, pero la persona que lo vendía quería que fuera para alguien en particular. Él pensó en mí. Yo le decía: ‘No puedo comprar un piano, no tengo plata’. Me insistió mucho: ‘Andá a verlo, Noelia, por favor’. Fui, lo vi y fue como… ‘Ok, sí, claro, lo tengo que comprar’. Ahí hice una colecta, porque nunca estuvo a mi alcance. Pero bueno, los pianos siempre están cerca.

-¿Vos no tenías uno?

-No… No le digas a nadie. (Se ríe)

-¿Y cómo hacías para estudiar?

-Tengo teclados, pero no soy muy de estudiar, soy medio vaga. Me gusta mucho tocar, así que estoy siempre tocando, eso sí.

-De hecho recién volvés de tocar en Montevideo con YSY A.

-Sí, llegué y fui directo al estudio a mezclar música nueva que estoy haciendo. Después, a la noche, fui al bar a ver qué necesitábamos para el 16. Non-stop. Estoy trabajando con Ariel Lavigna, ingeniero de sonido con el que hice todos mis discos. También estoy preparando un disco nuevo, a dúo con Lucas Marcelli. Va a tener improvisación libre y algunas canciones folklóricas. Creemos que va a salir en octubre. Estas semanas vamos a lanzar un adelanto, aunque todavía no tiene nombre. Todavía no se nos ocurrió un buen título.

-“Unión y Perseverancia” es un gran título. ¿Son los nombres de las calles de tu casa en Berisso?

-Claro. Unión es la calle 153 y Perseverancia la 13. Es fácil encontrarnos (risas).

-¿Viviste siempre en Berisso?

-No. A los 18 me mudé a La Plata; a los 24, a Capital. Viví en Capital hasta el año pasado. En los últimos años estuve viajando mucho: giras con Cachitas Now a Estados Unidos, después España, Suiza, Holanda… A partir de ese viaje empecé a conocer más gente y ahora todos los años viajo una vez. Algo se me desarticuló de vivir en Capital, y entre los costos y todo eso, decidí volver. Igual no me puedo quedar quieta, así que estoy generando cosas acá.

-Acabás de ganar un Gardel.

-Sí, con ‘Costero criollo’, que hicimos con Milagros Caliva, bandoneonista. Es un disco de tangos y chamamés clásicos. En abril del año pasado lo presentamos en Francia, y en noviembre saqué ‘Unión y Perseverancia’, que es de temas nuevos.

"El almacén cuyano" se llamaba la pequeña milonga de 60 personas.

-No parás.



-No puedo, [risas] tengo ganas de hacer y voy haciendo. A veces pienso que tendría que dejarle más tiempo a ‘Unión y Perseverancia', pero sé que va a seguir sonando, más allá de lo nuevo que presentemos con Lucas. Cada vez que se presenta ‘Noelia Sinkunas’ toco toda la música, mi música, y siempre es distinto: puede ser cuarteto, quinteto, dúo, con cantantes invitados. Siempre es una sorpresa.

-Acabás de volver de la gira de presentación de tu último disco, ¿cómo estuvo?

-Primero me fui con YSY A a España, Suiza y Francia. Después, con mi banda, a presentar ‘Unión y Perseverancia' en Austria, Alemania y Suiza. Participamos en el festival La Locura Tango Musik Festival, en Austria, y tocamos en clubes de jazz en Graz y Viena; también en Núremberg, Ginebra y Berna. Yo después seguí para Barcelona. Quedé muy contenta, porque es algo inesperado ir a otro país, en otro idioma, a contar la música que hago, que soy tercera generación de músicos de tango, que voy a abrir un bar con mi papá… Eso en otros lugares no existe. Siempre volver me impulsa a valorar lo que tenemos acá, que es único. Volvimos a fines de mayo y ya estoy activando la gira 2026.

-Sobre tratar de contarle a la gente de afuera sobre tu música, te preguntaría por lo inverso: ¿cómo contarías tu música acá?

-Me pasó algo allá: me dijeron que me veían genuina y que eso para ellos era muy importante. Muchos grupos que viajan no están activos acá en Argentina, no producen para este lugar. Yo siempre hice la música que quería hacer, y la hice acá: temas propios, tango, chamamé, canciones litoraleñas. Acá siempre estamos generando: tocamos, acompañamos cantantes, tenemos bandas, damos talleres, vendemos comida o bebida en eventos… La nuestra es una red cultural única. Me gusta mucho viajar y tener eso bien presente.

La reapertura del “Club Unión y Perseverancia” será el sábado 16 de agosto a las 21 hs, en 13 y 153 (calles Unión y Perseverancia), Berisso. La capacidad es limitada, y las reservas pueden hacerse al 2216425847.