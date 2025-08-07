"La vida es una herida absurda. Tango y psicoanálisis", el espectáculo creado por la actriz y cantante Alejandra Zambrini, vuelve a presentarse en Rosario mañana viernes, a las 21, en La Usina Social (Jujuy 2844), con Martín Tessa en guitarra.

¿Qué le puede preguntar el tango al psicoanálisis? ¿De qué manera puede el psicoanálisis interpelar al tango? ¿En qué esquina de la vida se cruzan? son algunas de las preguntas que presenta este espectáculo que vuelve a la ciudad después de su gira por España en marzo 2025, y una larga trayectoria en salas y espacios culturales de la ciudad y del país.

En un juego osado, entre erudito y jocoso, invita a repensar la poética del tango desde la visión del psicoanálisis.

Freud, Borges, Lacan, Discépolo y una lista exquisita de pensadores y poetas le dan sentido al sinsentido de la herida absurda que e la vida.

Con idea y realización de Zambrini, desde el humor, el drama, la música y la poesía, el espectáculo propone un recorrido que emociona, sorprende y evoca aspectos de nuestra memoria personal y colectiva.

A través de una cuidadosa selección de tangos, valses, milongas y textos, la obra enhebra una serie de escenas y situaciones que van de la nostalgia a la risa, del dolor a la reflexión, buscando repuestas a la absurdidad del sufrimiento humano.

Alejandra Zambrini es cantante, actriz y docente, con trabajos relevantes en propuestas como Siemprevivas, junto a Myriam Cubelos, el music hall "Extravaganza" y en obras como "Señal que viene tormenta", dirigida por Rodolfo Pacheco; "Una de tiros", con puesta de Gustavo Guirado y "La vida perdurable" y "Orquesta de Señoritas", ambas dirigidas por Chiqui González.

En tanto, Martín Tessa es guitarrista, arreglador, compositor y director. Co-dirige la Orquesta Utópica, grabó el disco Cholo Montironi junto al gran bandoneonista, y desarrolla diferentes proyectos artísticos alrededor del tango y la música popular.

Las entradas están a la venta en la página web de La Usina Social.