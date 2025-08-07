El libro La estafa de la feminidad, de Lala Pasquinelli, tendrá dos presentaciones este viernes y sábado en Rosario. La creadora de la cuenta Mujeres que no fueron tapa (MQNFT), elegida en 2023 como una de las cien mujeres más influyentes del mundo por la BBC estará el viernes, a las 10, en el aula PB1 de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), invitada por la Cátedra Problemas Epistemológicos de la Psicología "B".

Y el sábado, a las 11, en Teatro La Morada (San Martín 771 planta alta), la autora hará otra presentación. Desde hace una década, con Mujeres Que No fueron Tapa, una organización feminista de transformación social, la artista y abogada Lala Pasquinelli viene mostrando la forma en que la cultura masiva reproduce mandatos y estereotipos de género, y la manera de desnaturalizarlos y construir otras narrativas.

En este libro, parte de las miles de experiencias compartidas en Mujeres Que No fueron Tapa y de las voces de las principales teóricas del feminismo, y propone pensar el mandato de la belleza como requisito ineludible de lo “femenino”, como un dispositivo eficiente que produce sumisas y acostumbra a las mujeres a la violencia sobre el cuerpo y la psiquis; y al mismo tiempo invita a recorrer un camino posible, tanto como colectivo, para hackear esa “estafa de la feminidad”.

Las entradas para la presentación del sábado pueden adquirirse en la página web Mujeres que no fueron tapa.