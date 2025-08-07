 

En la media sanción a la Ley de Financiamiento Universitaria que aprobó Diputados y que el gobierno rechaza; los legisladores por la provincia de Santa Fe que votaron en contra fueron Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Rocío Bonacci (La Libertad Avanza), José Nuñez, Alejandro Bongiovanni (PRO) y Veronica Razzini (Futuro y Libertad). La diputada del PRO Germana Figueroa Casas se abstuvoVotaron a favor Mario Barletta, Melina Giorgi, Esteban Paulón, Mónica Fein, Florencia Carignano, Eduardo Toniolli, Diego Giuliano, Germán Martínez, Magalí Mastaler y Roberto Mirabella. Estuvieron ausentes los diputados santafesinos Luciano Laspina y Gabriel Chumpitaz.