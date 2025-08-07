Chile prosiguió este miércoles el triste proceso de despedir a los seis mineros muertos hace una semana al derrumbarse una galería en la mina El Teniente de la ciudad central de Rancagua, que sigue cerrada, con pérdidas millonarias diarias, bajo investigación policial y en medio de una aguda controversia por las causas del siniestro.

La novedad fue la entrada en el lugar del siniestro para las primeras pruebas periciales de un equipo compuesto por expertos externos y agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), que examina el accidente como un posible homicidio imprudente, a la espera de conocer las causas del mismo.



El equipo entró en la mina dirigido por el subprefecto de la Brigada de Homicidios de la PDI, Osvaldo Zamorano, quien se limitó a decir que el objetivo era "evaluar el lugar de los hechos" y comenzar con "las pruebas periciales

Igualmente se informó que, en el marco de su propia investigación, el Ministerio Público convocará al máximo responsable de la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco), propietaria de la mina, Máximo Pacheco, y del gerente general de la División El Teniente de Codelco, Andrés Music por lo que serían contradicciones en el relato de las causas de la tragedia.

Según las primeras versiones, el derrumbe fue consecuencia de un movimiento sísmico de magnitud 4,3 causado, presuntamente, por trabajos de perforación en la roca en niveles inferiores.

Así lo dejó entrever el mismo jueves, horas después de la tragedia, el propio Máximo Pacheco en declaraciones a la emisora local Radio Cooperativa. “Tenemos un nivel que llamamos el Teniente 8, es un nivel que está a 1.200 metros de profundidad en la roca y se ha producido un movimiento sísmico... Estos son movimientos que se generan como una reacción a la actividad de perforación al hacer minería subterránea”, explicó.

Esta versión fue contradicha por Music. El ejecutivo aseguró que "no hay explosivos que hayan generado este evento". “Los eventos sísmicos ocurren también en nuestro planeta producto de la tectónica de placas y es en eso en lo que nos estamos enfocando, en entender cuál es la naturaleza de este evento”, dijo.

Una investigación que Codelco, que ha solicitado una auditoria internacional, tiene interés en que se cierre lo antes posible, ya que la mina se mantiene cerrada durante la misma con pérdidas que se calculan entre 9 y 10 millones de euros diarios.