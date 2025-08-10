Santuarios privados

En 1995, el libro In My Room: Teenagers in Their Bedrooms de la fotógrafa Adrienne Salinger, se convirtió en un éxito inmediato con casi veinticuatro mil ejemplares vendidos. Desde entonces, esa curiosa publicación –agotada hace años– que mostraba fotos de adolescentes de los años ‘80 y ‘90 posando en sus cuartos mucho antes de la era selfie, se consolidó como objeto de culto. Esas fotos, acompañadas en el libro por pequeñas entrevistas a esos chicos que hablaban sobre vicisitudes personales y sociales, recorrieron muestras y museos. Además se han escrito infinitas notas y ensayos sobre su contenido. Pero ahora, en plena era de las redes sociales, el atractivo de la obra parece haber crecido enormemente. Es por eso que por estos días el libro se está reeditando gracias al sello Chronicle Books con una veintena de fotos adicionales. Salinger cuenta que conoció a aquellos adolescentes en centros comerciales, restaurantes y otros espacios urbanos. “Les dije que no limpiaran sus habitaciones, que no se prepararan de ninguna manera y que no se permitía que sus padres entraran”, dijo ella. Pero además, parece que a menudo sigue recibiendo mensajes de adolescentes actuales que le envían fotos de sus dormitorios. Es que puede que los decorados y los objetos de devoción cambien con el tiempo, pero las habitaciones de los teens siguen siendo santuarios privados de construcción de identidad y experimentación. “Los adultos esconden un montón de cosas en el armario. Pero un adolescente solo tiene ese espacio de 3x3. Todo tiene que caber ahí: el pasado y el futuro. Por eso en las fotos es notable ver que muchos posan con sus peluches, incluso cuando los fotografiaba fumando marihuana o hablando de drogas y sexo”.

Ese no es mi gato

Todos los días, al menos una decena de veces, Natasha Lavoi y Jonathan McCurrach, reciben la misma llamada: les aseguran haber encontrado a su gato perdido e incluso algunos se animan a pedirles sendas recompensas por devolverlo. Pero una y otra vez ellos responden lo mismo: “¡Nuestro gato está en casa bajo el aire acondicionado!”. Es que ya sea por una jugarreta o por un simple error de cálculo, parece que el número de teléfono de la pareja oriunda de Columbia terminó impreso en una remera de diseño de la marca Wisdumb NY. La remera en cuestión muestra un póster con un tierno gatito desaparecido y un número de teléfono para enviar información sobre él, y parece que se hizo muy popular entre los clientes de la marca. Pero un representante dijo que el artículo ya fue retirado de la tienda y que el asunto se trató simplemente de un error humano. “El uso de un número real dentro del arte no fue intencional”, dijo el encargado consultado por CBC News. Es que la cosa pasó a mayores y el drama de la pareja que no para de recibir llamadas de hipsters se viralizó en redes sociales, donde reclaman una disculpa real de la empresa: “Tengo mi número desde hace 20 años. No quiero cambiarlo”, dijo Lavoi. Aunque también se lo han tomado con humor: “Siento que al menos me merezco una remera de regalo después de todo esto”.

La exhibición de atrocidades

¿Acaso fue real el Renacimiento? Eso se preguntan varias columnas de opinión por estos días. Es que en tiempos que parecen redirigirse a la opacidad cultural y humanista, los intelectuales contemporáneos están mirando hacia el pasado. Y, en medio de un interés renovado por aquel idílico período, al menos dos nuevos libros acaban de ser editados argumentando que en realidad fue tan cruel y ominoso como todo momento histórico. Es el caso de Inventando el Renacimiento: el mito de la era dorada, un irreverente libro de la premiada autora Ada Palmer, que ofrece quince retratos provocativos de lumbreras del Renacimiento cuyas vidas dan cuenta de una época mucho más hostil, salvaje y malintencionada de lo que su brillante reputación sugiere. “Esto demuestra que, lejos de ser idealistas que aspiraban a un mundo mejor, eran la mezcla humana habitual de autopromoción, autoengaño y falsedad. Y las ciudades, lejos de ser principados de prosperidad, eran desesperadamente pobres, violentas y anárquicas”, dice una dura reseña sobre el popular libro. A la par se editó El mundo al amanecer: una nueva historia del Renacimiento, de Bernd Roeck, un bodoque de casi mil páginas que propone una lectura crítica sobre el lado más oscuro de la época: el pánico a las brujas, las guerras religiosas y las atrocidades del colonialismo del momento.

Medio siglo de orgulloso horror

“Me parece asombroso. La gente siempre intenta escribir algo que tenga éxito, pero esto es como un musical escrito en la habitación de un niño de 13 años. Los fans de la comunidad LGBTI+ vienen y me dicen que fue algo que les cambió la vida. Descubrieron que no estaban solos, que de alguna manera había un lugar para ellos en el mundo”, cuenta el actor y guionista de The Rocky Horror Picture Show, Richard O'Brien. Es que cuando la versión cinematográfica de ahora clásico se estrenó en 1975, lo hizo casi sin pena ni gloria. Pero luego se convirtió en faro cultural de la comunidad queer y un éxito de culto que ha resistido incólume el medio siglo. La historia del Dr. Frank-N-Furter –interpretado por Tim Curry–, un científico extraterrestre travesti en la piel de un cautivador dios del glam rock empeñado en seducir a todos a su alrededor, impulsó al público a participar de una forma nunca antes vista. Es tradición que todavía sus fans se disfracen, bailen y canten en las proyecciones y que incluso monten sus propias versiones en formato musical en escuelas de cine, en secundarias y por supuesto como ritual de Halloween. Este año se cumplen 50 años del estreno de la película y el diario The Guardian reconstuyó la historia oral del rodaje con algunas de sus mejores anécdotas en un reportaje celebratorio con voces de quienes quedan del cast original, el equipo de rodaje y los fans: Mick Jagger quería interpretar a Frank-N-Furter, por ejemplo, y el elenco estuvo mojado y semidesnudo la mayor parte del tiempo, asegura el diario inglés entre su anecdotario. “Rodamos en los estudios Hammer Horror como un homenaje. Pero resultó ser un poco impráctico. Tomé muchas decisiones imprácticas. Hacía un frío glacial, en pleno invierno, las condiciones distaban mucho de ser perfectas” dijo el director Jim Sharman, hoy de 80 años. “Fue un rodaje horrible. Siempre estaba mojado, en ropa interior, y cada veinte minutos, el de utilería me rociaba con agua helada, porque al parecer no sabían cómo calentar el agua en la Inglaterra en aquella época. Así que Susan Sarandon se pegó una neumonía terrible y todos estaban resfriados. Recuerdo maldecir mucho antes de las escenas cuando el tipo tenía que venir a mojarme. En un momento tomé el spray y empecé a rociarlo a él, solo para que probara” contó divertido el actor Barry Bostwick.