Estoy en el piso superior de un Flechabus, a mitad de pasillo, coche cama, felpa azul con diminutos puntos negros, cabeceras blancas de tela, el elástico que sujeta mi crucigrama y revistas recien compradas en uno de los puestitos del hall de Retiro. Sobre mis piernas, con el cable de auriculares enredado, el walkman que me regalaron mis padres para mi cumpleaños de ocho y que vengo usando desde hace un año. Paso horas grabando fragmentos de radios, compilados, y experimentos con cassettes que intervengo con otras músicas o publicidades.



El micro prende motores y comienza su marcha atrás. Mi hermana Mercedes, casi dos años mayor que yo, del lado de la ventanilla. Saludamos con la mano a nuestro padre que hace gestos con los brazos levantados desde las plataformas que se alejan. Vamos rumbo a Puerto Madryn donde vive nuestra tía abuela Chacha. Es el segundo verano consecutivo que nos mandan a pasar parte del verano con ella. La estadía duraría cuatro semanas, y el ritual unos tres o cuatro veranos, hasta que se cortó por razones trágicas y atípicas que no vienen al caso y no volvimos nunca más a Madryn, lugar que no dejó mucho por lo cual extrañarlo.

Son las siete de la tarde. Reinan los primeros últimos minutos de claridad en este día de enero. El aire acondicionado congela todo y la felicidad es total. Con la inolvidable sensación combinada entre ansiedad y conciencia de las veintirés horas que tengo por delante, me dispongo a investigar los cassettes que me dio mi primo Cris en casa antes de salir. Siempre la ventaja de hermanas y primos a diez años o más de distancia. En casa se escucha música todo el día, entre rock de los ‘60 y ‘70, clásica, mucha latinoamericana, folclore y tango, y alguna que otra rareza como Cuadros de una exposición o una orquesta infantil cubana que enseña a hablar en inglés, Las Ardillitas se llamaba.

Black Sabbath, V8, Pink Floyd y Los Redondos. Solo cuatro cassettes. Un poco desilusionado, pero feliz de pensar que cada uno era una selección exclusiva para mí, miro las tapitas plásticas rectangulares con su contenido gráfico y textual, abro uno por uno, los reviso, pero no me decido. Mi hermana me mira de reojo. Hace poco empezamos a tomar clases en el conservatorio. Ella guitarra y yo, percusión. Lo mío rápidamente se convirtió en una obsesión y un entusiasmo atroces, pero ella no está muy conforme con las clases.

Me resulta intensamente llamativo un chupete rosa en una de las tapas. Sus colores pastel y el misterio de no entender si se trata de un objeto en sí, o si realmente es una tapa de un álbum de, quiero creer, rock. Reviso un poco más y cuanto más miro más me atrapa. Todo dibujado a mano, con el trazo marcado de un personaje incomprensible, similar a los dibujos que hacemos en la escuela, incluso a los míos. Lo abro. El cassette respira, está puesto en cero en el lado A. Abro la tapa del walkman, lo encastro en las ranuras, cierro, y me pongo los auriculares vincha con felpita negra que traje especialmente para el viaje.

Hasta el día de hoy, Un baión para el ojo idiota es ese momento, y un ejemplo como pocos otros de la indefinible relación que tengo con los discos que me ingresaron de la mano en el temible mundo de la oscuridad sonora. No es mi disco favorito ni de Los Redondos ni de ninguna categoría, no podría ingresar en ese tipo de análisis.

Ese verano solo escuché Un baión. Una y otra vez, en la calle paseando solo, en el departamento con mi hermana, a la noche para dormir. No solo no entendía las letras en su sentido poético, metafórico. No entendería siquiera su vocabulario, hasta muchos años después. Sin embargo las cantaba de memoria. Me pregunto qué habrá pensado un adulto de mí al ver que un niño de nueve años cantaba de memoria las letras del Indio. Con pastillita en tren gladiador, puso un huevo y la cosa explotó. Desde ya que las imágenes evocadas en las visualizaciones eran de un nivel de ensoñación y surrealismo de alto voltaje, basadas en reconocer alguna que otra frase y despertar vaya a saber qué universo fantástico. Lo mismo sucedía con los relatos, los personajes que aparecen en los temas para mi tenían nombre, casa, vínculos.

Suena ingenuo y engañoso, pero siendo muy transparente, al recordar esto caigo en la cuenta de que este disco contiene dos canciones que están íntimamente vinculadas a mi historia personal y familiar, cosa que a mis nueve años, no tenía idea.

Nací en Cuba y a los dos años de volverme fan de Los Redondos, mis compañeros del Normal Uno tomaron una de las canciones de Un Baión para bullinearme. Era común para mí pero fue muy frustrante haberles dado un material tan preciso para que me descansen de semejante manera. Cumplía todos los requisitos del título del tema: era algo gordo, solitario y cubano. Sumado a que estudiaba música en el conservatorio y durante los recreos me la pasaba leyendo partituras y escuchando música, casi no jugaba a la pelota y no me interesaban las cartas.

Mi padre cumplió la mayor condena como preso político en Argentina. Estuvo en cana más de doce años, y uno de los temas de este álbum se escribió a raíz de una polémica que se armó cuando organizaciones políticas y de derechos humanos, junto con muchos artistas, exigían la liberación de los presos que seguían encerrados en democracia, como el caso de mi padre, y Los Redondos no apoyaron la causa contestando que todo preso es político.

Al volver de Madryn no pregunté nada a nadie sobre Los Redondos, los fui descubriendo y son hasta hoy un refugio íntimo para vivir las contradicciones y estar en contacto con la oscuridad que permite la música para estar en el mundo.

Aro (Ariel Invernizzi Oviedo) es un artista multidisciplinario argentino, nacido en Cuba. Desarrolla su trabajo como artista sonoro desde múltiples enfoques: director, compositor, performer, baterista e improvisador. Su práctica se centra en la intersección entre el sonido acústico y electrónico, el cuerpo y la materialidad, explorando la performatividad desde una perspectiva físico-sonora.