TIGRE: Zenobio; Soto, Laso, Cardona, Sosa; S. González, Leyes, Saralegui, Fértoli, B. Martínez, Russo. DT: Dabove.

HURACÁN: Meza, Guidara, Pereyra, Paz, Ibañez; L. Pérez, Gil, Urzi, Miljevic; Alanis, Ramirez. DT: Kudelka.

Estadio: Tigre. Árbitro: Hernán Mastrángelo. Hora: 19.00. TV: TNT Sports.

---

NEWELL'S: Espínola; Montero, Lollo, Cuesta, Martino; Orozco, Regiardo, Banega,  Herrera; Maroni, C. González. DT: Fabbiani.

CENTRAL CÓRDOBA: Aguerre; Moyano, Casermeiro, Galván, Abascia, Cufré; Besozzi, Juárez, Florentín, Godoy, Heredia. DT: De Felippe.

Estadio: Newell's. Árbitro: Andrés Merlos. Hora: 21.00. TV: ESPN Premium.

---

LANÚS: Losada; G. Pérez o Méndez, Izquierdoz, Muñoz, Marcich; A. Medina, Cardozo; Salvio, Watson; Aquino, Castillo. DT: Pellegrino.

TALLERES: Herrera; Schott, S. Fernández, J. G. Rodríguez, Navarro o Báez; Portilla, Mosqueira; Rick o Sequeira, Retnoso, Depietri, Girotti. DT: Tevez.

Estadio: Lanús. Árbitro: Nicolás Lamolina. Hora: 21.15. TV: ESPN.

---

ESTUDIANTES-IND. RIVADAVIA*

* Jugaban al cierre de esta edición.