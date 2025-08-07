TIGRE: Zenobio; Soto, Laso, Cardona, Sosa; S. González, Leyes, Saralegui, Fértoli, B. Martínez, Russo. DT: Dabove.
HURACÁN: Meza, Guidara, Pereyra, Paz, Ibañez; L. Pérez, Gil, Urzi, Miljevic; Alanis, Ramirez. DT: Kudelka.
Estadio: Tigre. Árbitro: Hernán Mastrángelo. Hora: 19.00. TV: TNT Sports.
---
NEWELL'S: Espínola; Montero, Lollo, Cuesta, Martino; Orozco, Regiardo, Banega, Herrera; Maroni, C. González. DT: Fabbiani.
CENTRAL CÓRDOBA: Aguerre; Moyano, Casermeiro, Galván, Abascia, Cufré; Besozzi, Juárez, Florentín, Godoy, Heredia. DT: De Felippe.
Estadio: Newell's. Árbitro: Andrés Merlos. Hora: 21.00. TV: ESPN Premium.
---
LANÚS: Losada; G. Pérez o Méndez, Izquierdoz, Muñoz, Marcich; A. Medina, Cardozo; Salvio, Watson; Aquino, Castillo. DT: Pellegrino.
TALLERES: Herrera; Schott, S. Fernández, J. G. Rodríguez, Navarro o Báez; Portilla, Mosqueira; Rick o Sequeira, Retnoso, Depietri, Girotti. DT: Tevez.
Estadio: Lanús. Árbitro: Nicolás Lamolina. Hora: 21.15. TV: ESPN.
---
ESTUDIANTES-IND. RIVADAVIA*
* Jugaban al cierre de esta edición.